Enquete BBB 22 atualizada aponta Natália como próxima eliminada

Natália está em seu quarto paredão, a sister compete contra Gustavo, que já pisou três vezes na berlinda, e Paulo André, também pela quarta vez na disputa por permanência do reality show. Quem vai sair? Consultamos a enquete BBB 22 atualizada nesta manhã de segunda-feira (11) para descobrir a resposta.

Como está a enquete atualizada do BBB 22?

Na enquete BBB 22 atualizada do DCI, Natália é a indicada como nova eliminada do reality show. A sister soma mais votos que os demais competidores e domina a liderança da parcial. Em consulta realizada às 08h00 de hoje (11), a mineira apareceu com 78,98% dos mais de 55 mil votos computados até então.

Na vice-liderança está Gustavo, que soma 11,56%. O brother tem uma diferença de 67,42% para o percentual da designer de unhas. Em terceiro está Paulo André, que soma apenas 9,45% dos votos para sair.

Na enquete BBB 22 atualizada do DCI, a votação repete o mesmo padrão. Natália é a mais votada e assume o primeiro lugar com folga, enquanto Gustavo aparece na vice-liderança e Paulo André é o menos votado dos três.

Dos mais de 97 mil votos computados até agora, 82,01% pertencem a Natália, a sister tem 66,41% votos a mais que Gustavo, que em segundo lugar soma 15,60%. Em último, Paulo André aparece com apenas 2,37% dos votos.

Histórico

Por volta de 1 da manhã desta segunda (11), Natália já era apontada como a nova eliminada da casa pela enquete BBB 22 atualizada do UOL. Até então, 9 mil votos haviam sido contabilizados e 85,29% deles eram direcionados para a designer de unhas. Gustavo tinha 11,39% e Paulo André 3,31%.

Tanto a votação do DCI quanto a do UOL não tem poder de afetar o jogo, a única enquete BBB 22 oficial do reality é a do Gshow.

Quem votou em quem no 14º paredão

Eliezer foi coroado novo líder e foi o primeiro da noite a votar, ele indicou Paulo André para o paredão. Em seguida, a casa votou e colocou Natália na berlinda com o total de 5 votos. A sister e Gustavo foram os únicos citados no confessionário durante a décima quarta formação de berlinda.

Quem votou em quem no confessionário

Arthur Aguiar votou em Natália

Jessilane votou em Gustavo

Natália votou em Gustavo

Pedro Scooby votou em Natália

Douglas votou vota em Natália

Gustavo votou em Natália

Paulo André votou em Natália

Por último, Gustavo foi emparedado, pois foi puxado por Natália, que foi escolhida por Paulo André para revelar seu voto. Tadeu Schmidt explicou antes do início da votação, que o participante que tivesse que revelar seu voto no dedo duro teria o direito a uma indicação ao paredão.

Quem já saiu do BBB 22?

Lina é a mais recente eliminada do programa, a sister é a décima segunda participante a deixar a temporada e saiu do reality show na noite de domingo (10), ao receber 77,6% dos votos em uma berlinda contra Eliezer, que somou 15,66%, e Gustavo com 6,74%.

Além de Lina, também foram eliminados: Eslovênia, Lucas, Laís, Vinícius, Jade Picon, Larissa, Brunna Gonçalves, Bárbara, Naiara Azevedo, Rodrigo e Luciano. A temporada contou com um paredão falso, que foi vencido por Arthur O brother ganhou uma eliminação de mentira, ficou alguns dias confinado em um quarto secreto e depois retornou ao confinamento.

Veja como foi o retorno do brother:

