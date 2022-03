Quando termina o BBB 22: reality já está na reta final

Há mais de dois meses no ar, o Big Brother Brasil 2022 se aproxima de suas semanas finais. Após mudanças realizadas pela produção do programa, o reality show foi estendido e agora somará 100 dias de confinamento no total. Quando termina o BBB 22? A temporada comandada por Tadeu Schmidt tem poucas semanas de sobra nas telinhas.

Conheça a história do Big Brother Brasil

Quando termina o BBB 22?

O BBB 22 vai terminar no dia 26 de abril de 2022, uma terça-feira. A informação já foi confirmada pela emissora. Também foi anunciado pela Globo que dois dias após a grande final, em 28 de abril, quinta-feira, os participantes da edição irá se reunir novamente.

Todos os brothers e sisters eliminados, assim como os que chegaram ao Top 3, estarão em um programa especial em que vai ser debatido momentos da edição. Uma oportunidade para todo mundo lavar sua roupa suja. Maria e Tiago Abravanel, que deixaram o programa em situações de quebra de contrato – Maria foi expulsa e Tiago desistiu – não devem aparecer no reencontro.

Na dinâmica que o reality show realizou com os eliminados da temporada, durante a nona prova do líder da edição, apenas os participantes que deixaram o programa da forma tradicional – nos paredões – foram convidados. Por isso, é esperado que Maria e Abravanel não compareçam.

Por causa do dia que agora termina o BBB 22, que passou sua final de 21 para 26 de abril, a estreia da nova temporada de No Limite precisou ser adiada. Assim, o programa de sobrevivência vai ao ar no dia 3 de maio. O reality show trocou de apresentador e no lugar de André Marques está o atleta paraolímpico e ex-BBB Fernando Fernandes.

Valor dos prêmios

Quando terminar o BBB 22, o grande vencedor da temporada vai embolsar R$ 1,5 milhão e ainda receberá um carro 0km de uma das marcas patrocinadoras do programa. O ganhador vai levar um Fiat Pulse Abarth para casa, que vale por volta de R$ 140 mil reais, segundo a revista Quatro Rodas.

Quem fica em segundo e terceiro lugar também sai do programa com dinheiro na carteira. O vice-campeão vai receber R$ 150 mil, enquanto o terceiro colocado vai ganhar um valor menor, R$ 50 mil.

Vencedores do reality show

Kléber Bambam (BBB 1)

Rodrigo Leonel – o Cowboy (BBB 2)

Dhomini Ferreira (BBB 3)

Cida (BBB 4)

Jean Wyllys (BBB 5)

Mara Viana (BBB 6)

Diego Alemão (BBB 7)

Rafinha (BBB 8)

Max Porto (BBB 9)

Marcelo Dourado (BBB 10)

Maria Melilo (BBB 11)

Fael Cordeiro (BBB 12)

Fernanda Keulla (BBB 13)

Vanessa Mesquista (BBB 14)

Cézar Lima (BBB 15)

Munik Nunes (BBB 16)

Emily Araújo (BBB 17)

Gleici Damasceno (BBB 18)

Paula Von Sperling (BBB 19)

Thelma Assis (BBB 20)

Juliette (BBB 21)

Como votar na final do BBB22?

Para garantir que o seu favorito será campeão quando terminar o BBB 22, será necessário votar no site oficial do reality, o Gshow. A dinâmica é parecida com os paredões semanais do programa, a votação é aberta durante o vivo do Big Brother e fica disponível – sem limites de votos – para quem quiser participar. Porém, há uma mudança: os votos são a favor e não contra. Assim, o seu foco fica no participante que deseja coroar como campeão.

Para votar é necessário ter login e senha no site do Gshow, mas não se preocupe, o processo é simples e gratuito. Depois que informar seu nome completo, data de nascimento e um e-mail, você poderá votar quantas vezes quiser. A enquete para definir quem entre os participantes do Top 3 levará a bolada para casa, ficará alguns dias no ar e será encerrada ao vivo, no dia 26 de abril, data em que termina o BBB 22.

