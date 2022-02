Enquete BBB 22: entre Brunna e Gustavo, quem sai?

O quinto paredão do programa colocou Paulo André, Brunna Gonçalves e Gustavo em perigo, porém, apenas dois participantes de fato aparecem como os mais votados da berlinda. Quem entre Brunna e Gustavo deve deixar a casa do Big Brother Brasil de uma vez por todas? Vote na enquete BBB 22 do DCI e nos conte sua opinião!

Brunna foi a indicação do líder Lucas e Gustavo está no paredão por causa do primeiro Big Fone da edição.

A votação oficial no Gshow será encerrada durante o programa ao vivo de terça-feira (22).

Paulo André é o menos votado nas parciais e tem poucas chances de sair.

Enquete BBB 22: quem sai

Brunna e Gustavo são os mais votados das parciais das enquetes BBB 22

Nas parciais consultadas nesta manhã de segunda-feira (21), às 08h12, Brunna Gonçalves e Gustavo são indicados como os participantes que correm risco de deixar o programa. A dançarina vem na frente em ambas as enquetes do BBB 22 e está em maior perigo que o adversário.

UOL

Dos mais de 60 mil votos computados até agora na enquete BBB 22 do UOL, Brunna soma 65,26% deles. A esposa de Ludmilla lidera a parcial com folga e está 37,64% a frente de Gustavo.

Na segunda posição da parcial, o “vidraceiro” como foi apelidado nas redes sociais por causa da casa de vidro, tem até o momento 27,62% dos votos. Em último aparece Paulo André com poucas chances de eliminação, o atleta soma apenas 7,12%.

DCI

A enquete do DCI contabilizou mais de 57 mil votos até agora e está com o mesmo cenário que a enquete BBB 22 do UOL, ou seja, Brunna em primeiro com uma larga diferença em relação aos adversários de berlinda, Gustavo em segundo e Paulo André em último.

A dançarina soma até o momento 68,17% dos votos, enquanto Gustavo vem em segundo com 25,69% e Paulo André fica na lanterna com apenas 6,14%.

Enquete do BBB: vote em que deve sair!

Quem escapou do paredão

A prova bate e volta da semana salvou dois participantes da competição por permanência, Jessilane e Eliezer foram os sortudos. A disputa consistia em uma prova com três fases, em cada uma delas era necessário acertar o número da caixa que continha itens da marca patrocinadora do programa, para conseguir escapar.

Eliezer foi o que conseguiu escapar com mais rapidez, ele acertou as duas primeiras fases de primeira e na última etapa conseguiu acertar a caixa logo em sua segunda tentativa. Jessilane teve uma disparo de sorte no último momento. A professora de biologia era a única na primeira fase do jogo e Paulo André e Gustavo estavam com maiores chances de escapar, porém, a sister passou a acertar as caixas de primeira e logo chegou na terceira e última etapa. Ela escolheu o número certo e se livrou do paredão. Vote na enquete BBB 22 e diga quem deve sair do programa!

Quem já saiu do BBB 22

Até agora, quatro participantes foram eliminados do programa e uma sister foi expulsa. A temporada começou com 20 participantes, depois ganhou mais 2 integrantes, Gustavo e Larissa da casa de vidro, e atualmente conta com 17 confinados.

Luciano: o integrante do time pipoca foi o primeiro eliminado da temporada, Luciano recebeu 49,31% dos votos, contra Natália que somou 34,89% e Naiara que teve apenas 15,8% dos votos para sair.

Rodrigo: o segundo membro do grupo pipoca a ser eliminado, o gerente comercial perdeu uma briga contra Jessilane e Natália. Rodrigo recebeu 48,45% dos votos, enquanto Natália teve 26,1% e Jessilane 25,4%.

Naiara Azevedo: a cantora sertaneja foi a primeira camarote a deixar a casa mais vigiada do Brasil, Naiara somou 57,77% dos votos para sair, Douglas Silva somou 38,96%, enquanto Arthur teve apenas 3,27%.

Bárbara: a loira foi eliminada em uma berlinda contra Arthur Aguiar e Natália. Bárbara é a participante com o maior índice de rejeição da temporada até agora, ela somou 86,02% dos votos para sair. Natália ficou com 9,03% na votação e Arthur ocupou a lanterna com 4,95% dos votos.

Maria: a cantora e atriz foi expulsa do programa na última terça-feira (15), após acertar a cabeça de Natália durante um jogo da discórdia. Vote na enquete BBB 22 e diga quem deve ser o próximo eliminado, Brunna ou Gustavo.

Todos os eliminados participam do Big Terapia, Bárbara foi a atração mais recente do quadro:

