Quem votou em quem no BBB 22: entenda como foi a votação em grupo

O quinto paredão está formado no maior reality do país. Veja quem votou em quem no BBB 22 e veja como votar no paredão da semana.

O paredão desta semana está formado e, na próxima terça-feira, 22 de fevereiro, mais um participante será eliminado do Big Brother Brasil. Brunna, Gustavo e Paulo André estão na berlinda: veja quem votou em quem no BBB 22 e entenda a votação entre grupos que definiu os emparedados da semana.

Quem votou em quem no BBB 22 nesta semana

Além da votação decisão do líder da semana, Lucas Bissoli, que votou em Brunna, os participantes do BBB 22 se dividiram em três grupos para votar nesta semana. A dinâmica foi assim: cada grupo, formado por pelo menos 3 participantes, precisava indicar um participante de outro grupo para o paredão.

Assim ficou a votação:

Grupo 1 – Quarto Lollipop

Laís, Jade, Eliezer, Vini, Larissa, Brunna e Eslovênia indicaram Jessilane para o paredão.

Grupo 2 – Quarto Grunge

Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, DG e Gustavo indicaram Eliezer para o paredão.

Grupo 3 – Confessionário

Linna, Jessi, Natália e Tiago Abravanel indicaram Paulo André para o paredão.

Eles se juntaram a Gustavo, que foi para o paredão pelo Big Fone, para disputar a prova Bate e Volta. Eliezer e Jessilane foram os vencedores e, assim, a votação oficial para a eliminação foi formada: Brunna, Paulo André e Gustavo estão na berlinda.

Como votar no Gshow?

A decisão de quem será o participante eliminado no quinto paredão está nas mãos do público, que deve votar exclusivamente no GShow, o portal oficial de entretenimento da Rede Globo na web. Para votar, basta visitar o endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o eliminado.

Entre os emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, 22 de fevereiro.

A eliminação está marcada para a próxima terça-feira, 22 de fevereiro, às 22h30 (horário de Brasília), tanto no canal aberto da TV Globo quanto no GloboPlay, logo depois da novela Um Lugar ao Sol.

