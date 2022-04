Enquete BBB 22 UOL aponta saída de Scooby, mas redes querem Eli fora

Douglas Silva é um coadjuvante neste décimo sétimo paredão da temporada, segundo a parcial da enquete BBB 22 UOL. A votação do portal mostra que a real briga para ver quem sai do reality show está entre Pedro Scooby e o último lollipoper do programa, Eliezer. Enquanto isso, as votações das redes mostram parciais menos acirradas.

Parcial da enquete BBB 22 UOL de eliminação agora

Na parcial da enquete BBB 22 do UOL, Pedro Scooby é apontado como o próximo eliminado do programa. O surfista tem 42,73% dos votos, enquanto Eliezer soma 41,52% na segunda posição. Porém, o duelo dos brothers nas duas primeiras posições da parcial mostra que a berlinda pode ter uma reviravolta e nem tudo está perdido para Scooby. A diferença entre os dois é de apenas 0,91%.

Enquanto isso, Douglas Silva está confortável na lanterna da votação da enquete BBB 22 UOL. O brother soma 15,75% e não aparenta ter chances de deixar o reality show por enquanto – A consulta foi realizada após as 10h00 desta quarta-feira (19), momento em que a parcial somava 146 mil votos.

Parciais nas redes sociais

Enquanto o duelo está acirrado na enquete BBB 22 UOL entre Scooby e Eliezer, nas redes sociais o lollipoper sofre maior rejeição que o surfista. O designer é o mais votado em quase todas as parciais apontadas pelo Votalhada, que reuniu as informações às 08h30 desta quarta (20).

Na página do Twitter do Hugo Gloss, Eliezer tem 68,10% dos mais de 35 mil votos computados até agora na enquete do jornalista. Scooby aparece em segundo com 19,20%.

Na conta de outro jornalista, Chico Barney, Eliezer também é apontado como o eliminado. O designer soma 63,90% de um total de 30 mil votos, enquanto Scooby tem 23,70% dos votos para sair.

No Vai Desmaiar, que soma mais de 25 mil votos até agora, Eliezer aparece como o provável eliminado com 75,80%. Scooby está em segundo com 16,80%.

A enquete do Central Reality soma 12 mil votos, sendo 72,40% deles destinados apenas a Eliezer. Scooby tem 18,20% na segunda posição, enquanto Douglas soma 9,40% dos votos para sair.

Quem é o mais odiado do BBB 22?

Pedro Scooby e Arthur Aguiar são os primeiros colocados da enquete UOL BBB 22 sobre quem é o mais odiado da edição. Curiosamente, eles também são os participantes que ocupam as primeiras posições da parcial sobre quem merece ser o vencedor da temporada.

Com mais de 1400 votos, a enquete BBB 22 UOL sobre os odiados tem Scooby na primeira posição com 64,33%. Arthur aparece em segundo com 15,83%.

Como Arthur Aguiar não está no décimo sétimo paredão da edição, o brother já está confirmado no Top 4 da edição, assim como Paulo André que é o atual líder.

Que dia acaba o BBB 22

O BBB 22 acaba na próxima terça-feira, dia 26 de abril. segundo a programação oficial da Rede Globo. O último episódio da vigésima segunda temporada do reality show irá ao ar por volta das 22h35, depois da novela Pantanal.

A berlinda final acontece entre três participantes. A votação oficial do reality libera uma enquete no site oficial do programa, o Gshow. Durante a final, a votação é encerrada ao vivo.

Apesar de aliados, Pedro Scooby e Arthur Aguiar discutiram recentemente na casa por divergências de opinião no jogo. Confira:

