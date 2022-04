Inscrição BBB 23: quando reabre e como participar

Tadeu Schmidt fez a alegria de muitos fãs do reality show ao revelar a abertura das inscrições para a próxima edição do Big Brother Brasil. Porém, não é fácil participar do maior programa da TV Globo. Além da grande procura, os formulários dos interessados não ficam disponíveis o tempo todo no site da emissora. Inscrição BBB 23 quando reabre? Saiba em tempo real pelo DCI se no momento você tem chance de tentar participar do reality.

Inscrição BBB 23 quando reabre?

Até o momento, 20 de abril de 2022, as inscrições para o Big Brother Brasil 2023 estão abertas.

Para participar do programa, você precisa realizar sua inscrição no site oficial do reality show, o Gshow. Se caso o formulário de inscrição para o BBB 23 estiver encerrado quando você acessar o site, espere até que ele reabra. O processo será o mesmo em todas as levas liberadas pelo reality show. O passo a passo é o seguinte:

Entre no site do Gshow (https://gshow.globo.com/), depois vá na aba do Big Brother Brasil e clique em “Inscrição BBB 23” no começo da página. Em seguida, clique em “inscreva-se aqui” e você será redirecionado para uma nova página.

Será necessário informar de qual região do país você é, há um número de vagas para cada uma. Para quem se mudou, você pode optar pela região em que mora no momento ou na região em que nasceu.

Depois, você colocará os seguintes dados: Se é brasileiro; Data de nascimento; Nome completo; E-mail válido e por último uma senha a ser usada no site.

Você precisa selecionar a caixinha “A minha inscrição para participação no programa é voluntária, e estou ciente de que a Globo poderá utilizar qualquer método de seleção dos participantes de quaisquer programas, a seu exclusivo critério, não se limitando aos inscritos. Li, entendi a mensagem e desejo prosseguir” e também a verificação de robôs antes de apertar o botão “cadastrar”.

Caso você já tenha preenchido o formulário em inscrições anteriores para o BBB, não precisa passar pelo processo de informar nome, aniversário e nacionalidade novamente. Você poder colocar apenas o seu e-mail e a senha no final da página.

Em seguida, tanto para o novo inscrito como para quem vem tentando participar do programa há anos, é preciso responder a um formulário que contém mais de 90 perguntas. Também será necessário enviar fotos e vídeos.

Após concluir todas as etapas, será necessário confirmar suas informações e respostas e então finalizar o processo.

Fim das inscrições

O programa não anunciou até que dia a inscrição para o BBB 23 ficará disponível e quando reabre depois. O formulário para inscrição pode ser fechado a qualquer momento pela produção do programa, mas sem pânico, pois é comum que o reality show abra e feche algumas vezes as inscrições para a próxima temporada ao longo do ano. Atualmente, o Big Brother está com a primeira leva aberta, mas haverá outras.

Em 2022, as inscrições foram encerradas oficialmente no segundo semestre do ano. Após ser reaberta algumas vezes durante os dois primeiros trimestres do ano, Boninho anunciou em agosto que as últimas 20 mil inscrições da temporada seriam realizadas. Depois disso, o processo foi de entrevistas dos interessados, que passam por uma série de passos antes de alguém ser escolhido de fato como participante de alguma edição.

Como é o primeiro contato para quem se inscreveu?

Participou do processo de inscrição do BBB 23? Então fique de olho no e-mail, é por lá que a produção do reality show realiza o primeiro contato com os inscritos, segundo o Gshow. O domínio da produção é “@redeglobo.com.br”, por isso não responda a terceiros, caso entrem em contato com você por outro tipo de e-mail, desconfie.

Depois que você receber o e-mail, uma ligação será feita para o número de telefone que você informou durante o processo. A produção pedirá que você confirme o recebimento do e-mail e depois será realizada a agenda de uma entrevista virtual.

Apenas quem passa pela entrevista virtual chega a viajar para encontrar com a produção cara a cara para continuar o processo.

BBB 23 ainda terá divisão camarote e pipoca?

A TV Globo ainda não soltou informações sobre como será a dinâmica da próxima temporada, a única revelação é que a inscrição para o BBB 23 está disponível, por isso se sabe até então que pelo menos os participantes anônimos continuam. Desde 2020, o reality show tem começado suas edições com 20 participantes, sendo eles 10 famosos como camarote e 10 do time pipoca.

Na vigésima e vigésima segunda edição houve casa de vidro, o que aumentou o número de pipocas na casa ao longo da temporada. O BBB 20 não contou com desistências, já o BBB 21 perdeu um participante que escolheu deixar o programa e o BBB 22 teve expulsão e desistência.

Relembre como foram as entradas na casa desde o BBB 1:

