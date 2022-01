Enquete BBB UOL: parcial indica quem sai entre Luciano, Naiara e Natália

Naiara Azevedo, Luciano e Natália estão no primeiro paredão do BBB 22, agora resta ao público decidir quem sai e quem fica na casa mais vigiada do Brasil. Para descobrir como anda a votação, consultamos nesta manhã de segunda-feira (24) a parcial da Enquete BBB UOL.

Parcial Enquete BBB UOL – quem sai no paredão

A votação do UOL indica que Luciano é o participante com mais chances de ser eliminado do BBB 22, de acordo com a consulta realizada às 07h15 desta segunda-feira (24) na parcial da enquete UOL. O dançarino soma 39,23% dos mais de 31 mil votos computados até agora e assume a primeira posição do ranking.

Em segundo lugar na parcial do UOL está Natália, a modelo tem até o momento 36,14% dos votos do público para sair. Diferença de 3,09% para a primeira posição da lista.

Quem está na lanterna da parcial do UOL é Naiara Azevedo, a cantora tem 24,62% dos votos para ser eliminada, uma diferença de 14,61% para o percentual de Luciano, que está na dianteira.

Como foi formado o paredão

Naiara Azevedo, que até o momento está na lanterna da parcial do UOL, foi a primeira participante da noite a cair na berlinda. A famosa foi a indicação do líder Douglas e ganhou direito a um contragolpe, ela puxou Luciano para a disputa pela permanência.

Depois, os participantes foram de um em um ao confessionário para decidir quem seriam os próximos emparedados, cada brother indicou dois nomes na votação. Natália, Jade Picon e Pedro Scooby empataram em 7 votos cada, o líder Douglas então decidiu salvar o amigo e colocou Natália e Jade na berlinda.

Jade, Luciano e Natália realizaram a prova do Bate e Volta, Naiara ficou de fora pois foi a indicação do líder. Na disputa de sorte, os brothers tinham que acertam o porquinho que estava com dinheiro dentro, Jade foi a campeã e escapou do paredão.

Quem votou em quem:

Laís votou em: Pedro Scooby e Paulo André

Luciano apontado como possível eliminado pela parcial do UOL votou em: Jade Picon e Natália

Jessilane votou em: Pedro Scooby e Paulo André

Eliezer votou em: Pedro Scooby e Natália

Eslovênia votou em: Jessilane e Natália

Lucas votou em: Brunna e Pedro Scooby

Bárbara votou em: Natália e Jessilane

Rodrigo votou em: Pedro Scooby e Paulo André

Natália votou em: Jade Picon e Pedro Scooby

Vinícius votou em: Jade Picon e Pedro Scooby

Arthur Aguiar votou em: Natália e Brunna Gonçalves

Pedro Scooby votou em: Jessilane e Eliezer

Brunna Gonçalves votou em: Lucas e Natália

Paulo André votou em: Jessilane e Brunna Gonçalves

Maria votou em: Jade Picon e Natália

Jade Picon votou em: Lucas e Vinícius

Linn da Quebrada votou em: Lucas e Jade Picon

Tiago Abravanel votou em: Lucas e Jade Picon

Naiara Azevedo votou em: Lucas e Jade Picon

Naiara Azevedo ameaçou desistir

Depois que foi realizada a prova bate e volta e os brothers retornaram ao interior da casa para conversar ao vivo com o público e pedir para permanecer no jogo, Naiara Azevedo surpreendeu e não pediu para que o público a ajude na votação. A cantora disse que não gostaria de interferir no sonho de Luciano e Natália em estarem no Big Brother Brasil.

Em seguida, a famosa reuniu os colegas de confinamento, discursou sobre não estar pronta para o programa e disse que ia embora. Ela foi dissuadida a ficar e depois de muita conversa resolveu permanecer até o desfecho deste primeiro paredão, em que Luciano tem sido apontado pela parcial do UOL como o provável eliminado.

Parcial do UOL – Quando é a eliminação do BBB 22?

O dia do resultado da berlinda será na terça-feira, 25 de janeiro. O programa está marcado para começar às 22h25 neste dia de eliminação, logo após a novela Um Lugar ao Sol. A votação continuará aberta durante o programa ao vivo e será encerrada por Tadeu Schmidt pouco antes do anúncio do eliminado.

