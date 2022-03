Quem vai sair do Big Brother Brasil nesta semana? Veja o resultado parcial da enquete da votação do BBB 22 no UOL.

Enquete da votação do BBB 22: Vinícius deve ser eliminado com rejeição

Gustavo, Pedro Scooby e Vinícius estão no 8º paredão do Big Brother Brasil e um deles será eliminado na noite desta terça-feira, 15 de março, durante o programa ao vivo comandado por Tadeu Schmidt. O resultado oficial só será conhecido na hora do anúncio do apresentador, mas é possível saber como está a enquete da votação do BBB 22 por meio das parciais dos principais portais da internet.

Resultado da enquete da votação do BBB 22

Vinícius será o oitavo eliminado do Big Brother Brasil em 2022. Isso é o que diz a parcial da enquete da votação do BBB 22 na tarde desta terça-feira, 15 de março. O participante do Pipoca recebeu 71,77% dos votos na votação que movimentou mais de 208 mil internautas no portal do UOL.

O participante foi parar no paredão depois que Gustavo – que também está no paredão – ganhou o poder do contragolpe. Nos dias que antecederam a decisão de quem foi eliminado do BBB 22 nesta semana, Vini aproveitou o tempo para declarar sua amizade aos integrantes do quarto lollipop, principalmente Eliezer, que não escondeu o medo da eliminação de Vini.

Gustavo é o segundo participante mais votado da semana, com 21,30% dos votos. O participante entrou para o confinamento por meio da casa de vidro e está em seu segundo paredão da edição: ele foi mandado para a berlinda por Eliezer, que ganhou o poder de indicar um participante ao paredão depois que foi vetado da Prova do Líder.

Apesar de ocupar a segunda posição, a parcial da enquete da votação do BBB 22 no UOL mostra que Gustavo não corre risco de sair do programa. A diferença entre a segunda e a primeira posição de mais votado é de mais de 50,4% dos votos.

Pedro Scooby é quem ocupa a posição mais segura do ranking de mais votado da semana. O surfista, indicado ao paredão pelo líder, aparece com 6,93% dos votos.

O resultado parcial da enquete da votação do BBB 22 é confirmado pelo DCI. Na enquete do DCI, que acumulava mais de 349 mil votos na tarde desta terça-feira-feira, 15 de março, Vini é apontado como o eliminado com 75,13% dos votos.

Gustavo aparece na sequencia com 20,70% dos votos e é seguido por Scooby com 4,17%. VOTE: Quem deve sair?

Quem já saiu do BBB 22?

Desconsiderando Maria, que foi expulsa, e Tiago Abravanel, que pediu para sair, a eliminação desta semana será a oitava baixa oficial do Big Brother Brasil. Veja a lista com todos os eliminados do programa:

1ª semana: Luciano foi o primeiro eliminado do BBB 22. Ele recebeu 49,13% dos votos.

2ª semana: O segundo eliminado do reality foi Rodrigo, que recebeu 48,45% dos votos.

3ª semana: Com 57,77% dos votos na enquete da votação do BBB 22, Naiara Azevedo foi a terceira eliminada do reality.

4ª semana: Bárbara foi eliminada com 86,02% dos votos, sendo a quarta baixa oficial do BBB 22.

5ª semana: Brunna Gonçalves deixou o confinamento na quinta semana com 76,18% dos votos.

6ª semana: Larissa, participante da casa de vidro, deixou o confinamento com 88,59%.

7ª semana: Jade Picon foi eliminada no segundo paredão com mais votos da história do reality. Ela recebeu 84,93% dos votos.

Depois da eliminação de hoje, 12 participantes vão continuar no confinamento. Até a grande final, marcada para o dia 26 de abril, apenas 3 participantes vão sobrar no programa.

Votar no GShow

A parcial da enquete da votação do BBB 22 é uma previsão do resultado final da votação do público. Os votos oficiais são aqueles feitos exclusivamente no GShow – o portal de entretenimento da Rede Globo.

Para votar, basta visitar o endereço www.gshow.globo.com. Por lá, é só localizar a enquete oficial e escolher qual dos participantes deverá deixar o reality nesta semana. Com a escolha feita, basta clicar na opção que deve ser eliminada, confirmar a escolher na caixinha “Sou Humano” e, depois, clicar em “Votar”.

Ao final do processo, uma mensagem de confirmação de voto será exibida pela Rede Globo. O voto pode ser repetido quantas vezes o usuário quiser.

