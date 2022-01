Enquete UOL aponta quem vai sair no BBB 22 hoje (25/01)

A primeira eliminação do Big Brother Brasil acontece na noite desta terça-feira, 25 de janeiro. Naiara Azevedo, Luciano e Natália se enfrentam na berlinda e um deles vai dizer adeus ao prêmio de R$1,5 milhão logo na primeira semana. As enquetes do UOL e do DCI já apontam quem vai sair no BBB 22. Confira o resultado parcial abaixo.

Quem vai sair no BBB 22?

Até 13h da tarde desta terça, 25 de janeiro, a votação indicava que Luciano é quem deve sair do BBB 22, com 43,65% dos votos, de acordo com a enquete UOL. Natália surgiu em segundo lugar, com 30,36%. Levando em conta a enquere, a cantora Naiara Azevedo não corre riscos de deixar o programa nesta noite, somando apenas 25,99% das intenções de votos do público.

Já a enquete do DCI aponta para um resultado diferente. Quem aparece com a maior chance de deixar o programa é Natália, que está na frente com 41,99%. O ator e bailarino não aparece muito atrás, com 36,95%. A cantora de sertanejo também está em último lugar e somente 21,06% dos leitores acreditam que Naiara deve sair da competição. Vale lembrar que as pesquisas do UOL e do DCI não possuem influência sobre o resultado oficial da votação.

Como votar para eliminar Luciano, Naiara ou Natália

A votação está aberta desde domingo e participar é muito fácil. Primeiro, é necessário acessar o portal do Gshow e clicar na página do BBB.

Feito isso, a votação já aparecerá em destaque. O nome dos três brothers emparedados vão aparecer para escolha – basta clicar sobre um deles.

Em seguida, o sistema irá pedir a criação de um cadastro e a validação de segurança. Depois que essas etapas foram concluídas, em poucos segundos o voto será computado.

O público pode votar quantas vezes quiser.

Como foi a formação de paredão?

A formação da primeira berlinda do BBB 22 começou com a revelação de que o anjo era autoimune. Rodrigo ia dar o colar para Eliezer, mas acabou sendo imunizado.

Douglas indicou Naiara para o paredão, que puxou Luciano no contragolpe. Já no confessionário, os brothers tiveram que votar em duas pessoas. Houve um empate triplo entre Jade Picon, Natália e Pedro Scooby, e o líder salvou o surfista da berlinda.

Jade, Luciano e Natália disputaram a prova bate e volta, e a influenciadora digital levou a melhor.

Quem votou em quem?

Bárbara votou em Natália e Jessilane

Rodrigo votou em Pedro Scooby e Paulo André

Eliezer votou em Pedro Scooby e Natália

Brunna Gonçalves votou em Lucas e Natália

Arthur votou em Natália e Brunna Gonçalves

Laís votou em Pedro Scooby e Paulo André

Lucas votou em Brunna Gonçalves e Pedro Scooby

Linn da Quebrada votou em Lucas e Jade Picon

Jessilane votou em Pedro Scooby e Paulo André

Luciano votou em Jade Picon e Natália

Jade Picon votou em Lucas e Vinicius

Eslovênia votou em Jessilane e Natália

Paulo André votou em Jessilane e Brunna Gonçalves

Natália votou em Jade Picon e Pedro Scooby

Naiara Azevedo votou em Lucas e Jade Picon

Maria votou em Jade Picon e Natália

Pedro Scooby votou em Jessilane e Eliezer

Tiago Abravanel votou em Lucas e Jade Picon

Vinicius votou em Jade Picon e Pedro Scooby

