Enquete BBB 22 UOL atualizada agora mostra resultado do paredão

O resultado do décimo paredão do Big Brother Brasil será anunciado na noite desta terça-feira, 28 de março. Lucas, Paulo André e Pedro Scooby dependem de voto do público para continuarem no programa, mas um deles vai deixar a competição por R$1,5 milhão hoje. A enquete BBB 22 UOL atualizada agora mostra que um dos emparedados pode sair com uma alta porcentagem de votos.

Parcial da Enquete BBB 22 UOL atualizada agora

De acordo com a Parcial da Enquete BBB 22 UOL atualizada agora, consultada às 14h30 desta terça-feira (29), Lucas aparece com 76,90% dos votos. A porcentagem do ‘barão da Piscadinha’, caiu alguns décimos entre ontem e hoje, mas ele continua isolado na liderança e deve ser eliminado com folga no paredão de hoje.

Pedro Scooby e Paulo André trocaram de posição, mas seguem com poucos votos. Agora, o surfista está em segundo lugar, com 11,68% e o atleta em terceiro lugar, com 11,42%.

Para 81,72% dos leitores do DCI, quem deve sair é Lucas. A porcentagem também diminuiu entre ontem e hoje, mas o ‘barão’ deve ainda assim ser eliminado com alta rejeição.

Scooby e P.A. seguem na lanterna com apenas 11% e 7,28%, respectivamente. Já são mais de 400 mil votos na enquete do DCI.

Ranking dos eliminados do BBB 22

Se Lucas de fato for eliminado com mais de 80% dos votos, ele pode entrar para o ranking de maiores porcentagens do BBB 22.

A lista é liderada por Laís, que recebeu 91,25% dos votos no nono paredão da temporada. A sister não só foi a mais rejeitada do BBB 22, como entrou para o ranking das maiores porcentagens da história do programa no Brasil.

Em seguida vem Larissa, com 88,59% dos votos. A pernambucana não agradou o público ao espalhar ‘fake news’ dentro da casa e por se juntar com o quarto Lollipop, o grupo mais fraco da edição. Bárbara, Jade Picon e Brunna Gonçalves completam o top 5 com 86,02%, 84,93% e 76,18%, respectivamente. Todas eram Lollipopers.

1º lugar – Laís: 91,25% dos votos.

2º lugar – Larissa: 88,59% dos votos.

3º lugar – Bárbara: 86,02% dos votos.

4º lugar – Jade Picon: 84,93% dos votos.

5º lugar – Brunna Gonçalves:76,18% dos votos.

6º lugar – Naiara Azevedo: 57,77% dos votos.

7º lugar – Vinícius: 55,87% dos votos.

8º lugar – Luciano: 49,31% dos votos

9º lugar – Rodrigo: 48,45% dos votos.

Quando termina a votação?

A votação será encerrada na noite desta terça-feira, durante o programa ao vivo. A edição de hoje começa às 23h15, horário de Brasília, e será mais curta que o normal, devido a exibição do jogo da seleção brasileira antes da novela Pantanal.

Enquanto isso, o público segue votando no Gshow www.gshow.globo.com. Na página de votação, dentro do portal oficial do BBB 22, o nome dos três emparedados serão mostrados, junto com as fotos de cada um deles. A próxima etapa de como votar no BBB 22 no Gshow é clicar em uma das opções e fazer a validação de segurança para concluir o processo.

A porcentagem é mostrada após o anúncio da eliminação. Terça-feira também é dia de CAT BBB com Dani Calabresa e entrevista na Rede BBB com Rafa Kalimann, após o fim do programa ao vivo.

