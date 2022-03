Jogo da Discórdia BBB 22: brothers refazem os pódios de ‘quem ganha’

No jogo da discórdia do BBB 22 de hoje, os brothers remontaram seus pódios - Foto: Reprodução/Globoplay

Os brothers se reuniram para mais um jogo da discórdia no BBB 22, nesta segunda-feira, 28 de março. Eles remontaram seus pódios e também tiveram que eleger um colega para receber a plaquinha de ‘não ganha’; confira a dinâmica completa.

Como foi o Jogo da Discórdia no BBB 22 completo

O jogo da discórdia começou com os emparedados da vez, Lucas, Pedro Scooby e Paulo André. Os brothers foram os primeiros a montarem seus pódios e também distribuíram a plaquinha de ‘não ganha’ para os adversários.

Pódio do Lucas

Pódio atual: Lucas (1º), Eslovénia (2º) e Natália (3º)

Pódio antigo: Lucas (1º), Natália (2º) e Luciano (3º)

Não ganha: Douglas

Pódio do Pedro Scooby

Pódio atual: Pedro Scooby (1º), Paulo André (2º) e Douglas Silva (3º)

Pódio antigo: Pedro Scooby (1º), Tiago Abravanel (2º) e Paulo André (3º)

Não ganha: Lucas

Pódio do Paulo André

Pódio atual: Paulo André (1º), Arthur Aguiar (2º) e Pedro Scooby (3º)

Pódio antigo: Paulo André (1º), Vinícius (2º) e Douglas Silva (3º)

Não ganha: Eslovênia

Pódio da Eslovênia

Pódio atual: Eslovênia (1º),Lucas(2º) e Eliezer (3º)

Pódio antigo: Eslovênia (1º), Eliezer (2º) e Vinícius (3º)

Não ganha: Paulo André

Pódio do Eliezer

Pódio atual: Eliezer (1º), Eslovênia (2º) e Natália (3º)

Pódio antigo: Eliezer (1º), Vinícius (2º) e Eslovênia (3º)

Não ganha: Lucas

Pódio do Douglas Silva

Pódio atual: Douglas Silva (1º), Pedro Scooby (2º) e Paulo André (3º)

Pódio antigo: Douglas Silva (1º), Paulo André (2º) e Tiago Abravanel (3º)

Não ganha: Eslovênia

Pódio da Jessilane

Pódio atual: Jessilane (1º), Linn da Quebrada (2º) e Natália (3º)

Pódio antigo: Jessilane (1º), Natália (2º) e Lucas (3º)

Não ganha: Paulo André

Pódio do Gustavo

Pódio atual: Gustavo (1º), Douglas Silva (2º) e Jessilane (3º)

Pódio antigo: não montou

Não ganha: Lucas

Pódio da Linn da Quebrada

Pódio atual: Linn da Quebrada (1º), Jessilane (2º) e Natália (3º)

Pódio antigo: Linn da Quebrada (1º), Vinícius (2º) e Jessilane (3º)

Não ganha: Arthur Aguiar

Pódio da Natália

Pódio atual: Natália (1º), Lucas (2º) e Jessilane (3º)

Pódio antigo: Natália (1º), Jessilane (2º) e Lucas (3º)

Não ganha: Arthur Aguiar

Pódio do Arthur Aguiar

Pódio atual: Arthur Aguiar (1º), Paulo André (2º) e Pedro Scooby (3º)

Pódio antigo: Arthur Aguiar (1º), Douglas Silva (2º) e Tiago Abravanel (3º)

Não ganha: Lucas

Quem vai sair do BBB 22 no décimo paredão

O top 10 do BBB 22 será formado nesta terça-feira, 29 de março. Lucas, Paulo André e Pedro Scooby estão no décimo paredão do programa e um deles deixa a competição pelo prêmio de R$1,5 milhão hoje.

A eliminação acontece em um horário diferente amanhã, às 23h15, horário de Brasília, logo após o segundo episódio de Pantanal. O público também pode acompanhar o programa pelo Globoplay, na aba “Agora na TV”.

Esse é o décimo paredão da temporada. Marcado para terminar em 26 de abril, o programa deve acelerar o ritmo nas próximas semanas. Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Eslovênia, Gustavo, Lucas, Jessilane, Linn da Quebrada, Natália, Paulo André e Pedro Scooby seguem no jogo.

Programação da semana

Segunda-feira (21/03): jogo da discórdia

Terça-feira (22/03): eliminação

Quarta-feira (23/03): festa da líder Linn da Quebrada

Quinta-feira (24/03): prova do líder

