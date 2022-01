Enquete UOL BBB 22: Tiago Abravanel é o favorito do camarote

De acordo com a enquete UOL BBB, Tiago Abravanel é o favorito do Camarote - Foto: Reprodução/Instagram

O BBB 22 mal começou e o público já começa a escolher seus favoritos na nova edição. Neste ano, mais uma vez, dez celebridades se juntam ao elenco de anônimos para competir pelo prêmio de R$1,5 milhão. A enquete UOL BBB já aponta quem é o preferido da audiência entre o grupo dos famosos, confira abaixo o resultado até o dia 18 de janeiro.

Resultado da enquete UOL BBB 22

Até a tarde desta terça-feira, 18 de janeiro, Tiago Abravanel era o famoso favorito da audiência, com 34,81% dos votos da enquete. A diferença para o segundo lugar é grande: Naiara Azevedo aparece em seguida com 13,03%, enquanto Linn da Quebrada está em terceiro com 12,42%.

A menos votada pela audiência é Jade Picon, em último lugar com 2,85% dos votos. Paulo André e Maria aparecem com 3,26% e 3,67% respectivamente.

Vale lembrar que nem todos os integrantes do grupo Camarote entraram na casa mais vigiada do Brasil. Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar testaram positivo para covid-19 e só vão entrar no reality na próxima quinta-feira.

No grupo pipoca, a popularidade dos participantes é expressada através dos números nas redes sociais. Vinicius é o brother mais querido, com mais 2 de milhões de seguidores no Instagram. Eslovênia vem em segundo lugar, com 1 milhão de pessoas que a acompanham na rede.

Quem são os participantes do pipoca e do camarote

O BBB também selecionou dez anônimos e outros 10 famosos para fazerem parte do reality show. São eles:

Bárbara, 29 anos, relações públicas e modelo

Eliezer, 31 anos, designer e empresário

Eslovênia, 25 anos, estudante de Marketing e modelo

Laís, 30 anos, médica

Luciano Estevan, 28 anos, ator e bailarino

Jessilane, 26 anos, bióloga e professora de biologia

Lucas, 31 anos, estudante de Medicina

Natália, 22 anos, modelo e designer de unhas

Rodrigo, 36 anos, gerente comercial

Vinícius, 23 anos, bacharel em Direito

Arthur Aguiar, 32 anos, ator e cantor

Pedro Scooby, 33 anos, surfista

Brunna Gonçalves, 30 anos, bailarina e influenciadora digital

Paulo André, 23 anos, atleta

Maria, 21 anos, atriz e cantora

Jade Picon, 20 anos, influenciadora digital e empresária

Douglas Silva, 33 anos, ator

Linn da Quebrada, 31 anos, cantora e atriz

Tiago Abravanel, 34 anos, ator e apresentador

Naiara Azevedo, 32 anos, cantora

Como assistir o BBB ao vivo?

Além dos programas diários na Rede Globo, após a novela das 9, o BBB 22 também pode ser assistido durante 24 horas por dia no GloboPlay. Para ter acesso às câmeras, é necessário ter um plano pago – os valores mensais começam em R$24,90. Quem já assinou o plano, pode clicar em “BBB” na aba superior para escolher qual cômodo quer ver.

Há duas câmeras principais, “Acompanhe a Casa” 1 e 2, que mostram o que está acontecendo de mais importante. Os espectadores também podem optar por ver os dois quartos, sala, cozinha, piscina, jardim, academia, chuveiro e confessionário.

Com o pay-per-view, o público pode assistir as festas, além das provas do anjo, de resistência, ações realizadas na casa e todos os outros acontecimentos que não são mostrados na íntegra durante a edição do programa.

Quanto tempo vai durar o BBB 22?

Neste ano, o Big Brother Brasil vai durar menos que a última edição, que consagrou Juliette campeã. O BBB 22 está previsto para durar mais de 90 dias. Vale lembrar que em 2020, o programa acabou sendo estendido por mais dois dias diante do sucesso de audiência e repercussão.

A nova temporada também deve bombar. O Big 22 foi ao ar na última segunda-feira, 17 de janeiro, com a melhor audiência na estreia desde o BBB 18. Foram 27.6 pontos de média, com 30.2 pontos de pico, de acordo com dados do Kantar Ibope MW/Instar da Grande São Paulo.

O programa vai ao ar diariamente, logo após a novela Um Lugar ao Sol.

