Enquete UOL mostra quem vai ganhar o BBB 22 após a saída de Lucas

Falta menos de um mês para o fim da atual temporada do Big Brother Brasil e a enquete UOL já aponta quem vai ganhar o BBB 22. A disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão está cada vez mais acirrada – nas próximas semanas, o reality deve acelerar o ritmo para eliminar sete participantes antes da final.

Quem vai ganhar o BBB 22 de acordo com o UOL

Arthur Aguiar é quem vai ganhar o BBB 22. Em consulta realizada às 13h20 desta quarta-feira, 30 de março, o ator aparece na liderança da enquete UOL, que sempre faz pesquisas de opiniões do público, com 45,78% dos votos.

O famoso faz parte do grupo Camarote, os famosos convidados para participarem do programa. Desde o começo, seu nome foi um dos mais comentados devido às polêmicas que o ator se envolveu. No BBB 22, o ator ficou cada vez mais focado no jogo, o que despertou a torcida de uma parte do público, mas muitas críticas também.

Pedro Scooby, seu companheiro de jogo, também tem grandes chances de subir no pódio. O surfista tem 31,64% dos votos da enquete UOL e pode garantir o segundo lugar na competição. O atleta e o ator fazem parte do mesmo grupo, instalado no quarto grunge, junto com Paulo André e Pedro Scooby – os quatro são fortes jogadores, colecionando vitórias em provas e voltas de paredões.

Quem completa o top 3 é Eslovênia, mas com uma porcentagem bem abaixo dos adversários, somando apenas 7,91%. A pernambucana e Eliezer são os únicos do quarto Lollipop que ainda estão no jogo.

Quem é o mais odiado do BBB?

O resultado da enquete sobre quem é o mais odiado do BBB mudou bastante nos últimos dias. Se antes Gustavo ocupava o posto de brother mais rejeitado, agora é Linn da Quebrada quem encabeça o ranking, com 40,33% dos votos da enquete. Parte da audiência desaprovou a atitude da sister de indicar Paulo André para o paredão, mesmo depois do atleta ter desistido da prova de resistência, o que a tornou líder.

Natália, uma das aliadas de Lina e parte das ‘comadres’, está em segundo lugar com 13,08% dos votos. A modelo também já foi uma das favoritas, mas cai no desgosto do público quando briga em festas, especialmente com as suas aliadas.

Apesar de aparecer no top 3 dos favoritos da enquete quem vai ganhar o BBB 22 do UOL, Eslovênia também está em terceiro lugar na lista dos mais odiados, com 12,51% dos votos. A ex-Miss Pernambuco faz parte do grupo mais fraco da casa, os Lollipopers, junto com Eliezer.

Quem está no top 10 do BBB 22?

Com a eliminação de Lucas, restam dez brothers na competição pelo prêmio de R$1,5 milhão. O segundo e o terceiro lugar também levam valores em dinheiro.

Grupo Pipoca: Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Gustavo (Bacharel em Direito) e Natália (Modelo e Designer de Unhas).

