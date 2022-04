Enquete UOL parcial: quem sai do BBB 22 entre Natália, PA e Gustavo

Natália, Paulo André e Gustavo se deram mal na formação de paredão desta semana e agora competem para ver quem continua na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Para descobrir quem sai e quem fica no trio de pipocas, consultamos a enquete UOL parcial na madrugada de segunda-feira (11) para ver de qual lado o público está.

Quem sai na enquete UOL parcial?

Natália vem sendo o mais votado para sair na parcial da enquete UOL, consultada às 01h desta manhã de segunda-feira (11). A moça está com 85,29% dos mais de 57 mil votos computados até agora e assume a liderança no ranking.

Gustavo vem em seguida, com 11,39% dos votos.

Em último na parcial da enquete UOL está Paulo André. O atleta soma até agora 3,31% dos votos para sair. Aparentemente, ela é quem respira com mais facilidade na briga pela permanência até agora.

Eram 9 mil votos até o momento da consulta da enquete, que não tem valor real para o resultado do paredão.

No DCI, Natália também está liderando a votação com mais de 86% dos votos.

Como foi formado o paredão

A formação do paredão começou com o líder Eliezer indicando Paulo André. Depois, todos votaram no confessionário e Natália foi o alvo da casa com 5 votos. O que os brothers não sabia é que o terceiro emparedado surgiria de uma dinâmica surpresa: um sorteio na urna dedo-duro.

Quem fosse sorteado poderia escolher alguém para revelar o voto, e essa pessoa teria que indicar um brother a berlinda. Natália foi sorteado e pode escolher um rival para enfrentar no paredão.

Antes da formação da nova votação, os participantes se despediram de Linn da Quebrada, eliminada com mais de 77% dos votos. Gustavo também estava nessa disputa, assim como Eliezer, que hoje tirou a sorte grande e garantiu mais alguns dias no confinamento do Big Brother Brasil.

Enquete UOL parcial – Quando é a eliminação?

A eliminação de Paulo André, Gustavo ou Natália, que até então é a mais votada na parcial da enquete UOL, vai acontecer na terça-feira, 12 de abril de 2022, a partir das 22h35, de acordo com a programação oficial do canal. O reality irá ao ar depois da novela Pantanal.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Tadeu Schmidt anunciará o nome de quem recebeu mais votos para sair. Ao deixar a casa, o eliminado irá conversar brevemente com o apresentador do programa e seguirá para os estúdios da Rede BBB, em que será entrevistado por Rafa Kalimann no Bate-Papo BBB.

Hoje, segunda-feira (11), será realizada o novo Jogo da Discórdia da temporada. Os emparedados vão ser os primeiros a participarem da dinâmica, como ditam as regras do programa.