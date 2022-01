BBB 22: Tadeu Schmidt tem filha ‘Queer’; entenda o que é

A filha do apresentador Tadeu Schmidt, do BBB 22, se identifica como uma pessoa ‘Queer’. Veja o que significa e conheça a família de Tadeu.

Tadeu Schmidt e BBB 22 é uma combinação inédita na TV: o apresentador, que ficou 14 anos à frente do Fantástico, é o substituto de Tiago Leifert no reality da Globo. Além da carreira profissional, que já é conhecida, a vida pessoal do apresentador tem gerado cada vez mais curiosidade do público e a relação de Schmidt com a filha LGBTQIA+ nas redes sociais começou a chamar a atenção.

BBB 22 – Tadeu Schmid apoia filha Queer na web

Já no clima do BBB 22, Tadeu Schmidt tem usado as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns detalhes dos bastidores da edição deste ano do reality. Além das curiosidades acerca do reality, outra coisa tem chamado a atenção dos internautas: o relacionamento do apresentador com a filha, Valentina, que já conta com mais de 10 mil seguidores no Instagram.

Com 19 anos, Valentina Schmidt é escritora, ligada às artes usa as redes sociais para promover conversas sobre temas como feminismo e sexualidade. Ela se identifica como uma pessoa queer, que faz parte da comunidade LGBTQIA+.

Em um de seus posts, no qual fala sobre sua experiência de aceitação, Valentina celebrou o fim do Mês do Orgulho – celebrado em junho no mundo inteiro – e contou que é uma pessoa que se ama e aceita. “Finalmente me sinto confortável”, escreveu a filha do apresentador do BBB 22 ao compartilhar com os seguidores sua orientação. Na publicação, Tadeu Schmidt demonstrou apoio ao texto da filha e deixou um emoji de coração nos comentários.

Além de Schmidt, Valentina também foi apoiada pelo seguidores. Entre os comentários dos internautas, uma das seguidoras elogiou a maturidade da escritora. “Tão jovem e tão madura”, escreveu.

Conheça a família de Tadeu Schmidt

O apresentador do BBB 22, Tadeu Schmidt tem 46 anos e é pai de duas meninas. O jornalista é casado com Ana Cristina Schmidt e, além de Valentina, também é pai de Laura Schmidt, que tem 17 anos. Bastante conectado à família, Tadeu usa as redes sociais para compartilhar momentos importantes com as meninas e, no ano passado, usou a visibilidade no Instagram para homenagear Laura, a caçula das filhas, em seu aniversário.

Com uma festa virtual e um bolo com direito a bonequinha de máscara, a família Schmidt celebrou o 17º aniversário de Laura. Na legenda, Tadeu falou sobre os desafios para comemorar em meio à pandemia e se mostrou otimista em relação ao próximo aniversário da herdeira. “Mais uma vez, fizemos uma festa virtual. Tudo bem… tenho convicção de que no próximo ano faremos uma deliciosa aglomeração segura, pra comemorar seus 18 anos”, escreveu.

A interação da família Schmidt nas redes sociais acontece de todos os lados. Além do pai, as filhas também costumam usar as redes para compartilhar os momentos em família e, mais recentemente, desejar sorte para Tadeu Schmidt à frente do BBB 22. “Que orgulho que a gente tem de você”, escreveu Valentina em uma publicação sobre a despedida do pai do Fantástico.

Ana Cristina Schmidt, a mulher de Tadeu é mais reservada e, ao contrário das filhas, não tem perfil público nas redes sociais.

O que é uma pessoa ‘Queer’?

Com o anúncio da sexualidade de Valentina Schmidt, um questionamento ganhou força entre os seguidores da filha de Tadeu: afinal, o que é uma pessoa ‘Queer’? De acordo com uma publicação da APOGLBT – a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo – uma pessoa ‘Queer’ é aquela que não corresponde à heteronormatividade, seja pela orientação sexual, identidade de gênero ou atração emocional.

Pessoas ‘Queer’ fazem parte da comunidade LGBTQIA+.

Quando começa o BBB 22?

A estreia do BBB 22 com Tadeu Schmidt está prevista para a próxima segunda-feira, 17 de janeiro. O programa será transmitido, ao vivo, logo depois do episódio da novela ‘Um Lugar ao Sol’. Nele, o público verá os primeiros momentos da convivência dos participantes da edição na casa.

Para assistir ao vivo, basta sintonizar na Rede Globo ou acessar uma conta do GloboPlay.

Neste ano, nomes como Jade Picon, Negra Li, Arthur Aguiar, MC Loma e Linn da Quebrada são os principais cotados para o grupo ‘Camarote’ – que é formado por famosos já conhecidos pelo público.

