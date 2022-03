Favoritos BBB 22 UOL: enquete atualizada diz quem vence o reality

Nova parcial aponta quem são os favoritos do BBB 22 segundo enquete atualizada do UOL. 13 participantes seguem no reality.

O elenco do Big Brother Brasil está em constante movimento e, antes da eliminação do paredão da semana, 13 participantes seguem na competição por R$ 1,5 milhão. Quem vai ganhar o programa? Veja quais são dos favoritos do BBB 22 UOL na enquete atualizada.

Favoritos BBB 22 UOL enquete atualizada

De acordo com a parcial da enquete atualizada do UOL, a lista de favoritos do BBB 22 é liderada por Arthur Aguiar, com 43,88% dos votos. O ator já foi para quatro paredões e, em todos eles, foi o nome menos votado para deixar o programa.

Pedro Scooby, que foi o líder da semana passada, aparece na segunda posição. O surfista, mesmo com as críticas por não querer se comprometer no reality, recebeu 43,76% dos votos. Linn d Quebrada ocupa a terceira posição na lista de favoritismo com 2,39% dos votos.

A próxima eliminação do BBB 22, que reduzirá o número de participantes para 12 será decidida entre Vinícius, Pedro Scooby e Gustavo. O resultado será revelado na terça-feira, 15 de março.

Laís é a mais odiada da edição

Publicada junto da enquete que busca entender quem é o favorito do reality, o UOL publicou uma enquete perguntando aos internautas quem é o mais odiado do programa nesta semana. Laís aparece como a mais rejeitada pelo público com 27,01% dos votos na parcial consultada na noite desta segunda-feira, dia 14 de março. Para a parcial, foram considerados quase 9 mil votos.

Laís era a pessoa mais próxima de Jade Picon, que foi eliminada na 7ª semana com 84,93% dos votos.

A segunda posição de mais odiado do programa é ocupada por Eliezer, com 14,07% dos votos. Arthur Aguiar, que já foi para quatro paredões, está na terceira posição com 13,26% dos votos.

Vinícius aparece como o quarto mais odiado do Big Brother Brasil com 10,52% dos votos. O participante do Pipoca é o único no Top 5 dos mais odiados que está no paredão desta semana.

Prêmio BBB 22

O Big Brother Brasil 22 está previsto para chegar ao fim no dia 26 de abril, depois de 100 dias de competição. Ao final, três participantes serão premiados pela emissora: o primeiro lugar, reservado para o participante mais popular, embolsará o prêmio principal, que neste ano é de R$ 1,5 milhão e um carro 0 KM.

A premiação principal, no entanto, não é a única. O segundo participante mais votado da última votação receberá R$ 150 mil e o terceiro colocado levará R$ 50 mil para casa. O final do BBB 22 será decidido em uma votação do bem no GShow – o portal de entretenimento da Rede Globo.

O carro da final não será o único que a produção do reality distribuirá ao longo da edição. Douglas Silva, por exemplo, já ganhou dois automóveis no Big Brother Brasil: um deles na primeira prova do líder e outro na prova Bate e Volta desta semana.

Quem já saiu do BBB 22?

Desde a estreia do reality, desconsiderando a expulsão de Maria e a desistência de Tiago Abravanel, 7 participantes já deixaram o reality show. Veja a ordem de eliminação dos paredões:

1ª semana – Luciano foi o primeiro eliminado do BBB 22.

2ª semana – O segundo eliminado do reality show foi Rodrigo.

3ª semana – Naiara Azevedo foi a segunda eliminada.

4ª semana – Bárbara foi eliminada na quarta semana.

5ª semana – A quinta a deixar a disputa foi Brunna Gonçalves.

7ª semana – Jade Picon foi a sétima eliminada.

Com isso, 13 pessoas continuam na competição por R$ 1,5 milhão. Nesta semana, os membros do Camarote são minoria: 5 famosos. Já o elenco de anônimos contra com 8 integrantes. Veja a divisão do elenco do BBB 22 na oitava semana:

Pipoca – Laís, Jessilane, Eliezer, Eslovênia, Lucas, Natália, Vinícius e Gustavo.

Camarote – Pedro Scooby, Paulo André, Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Douglas Silva.

