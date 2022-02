Shows de Banda Eva e Lexa, com participação de Mateus Carrilho, agitam a festa deste sábado no BBB 22

Festa do BBB 22 de carnaval: show no sábado terá Banda Eva e Lexa

Vai ter Carnaval no Big Brother Brasil! No sábado, dia 26, a festa do BBB 22 vai contar com o show de axé da Banda Eva, o funk de Lexa e o pop de Mateus Carrilho. O reality vai começar logo após Um Lugar ao Sol, na Rede Globo.

Show na festa do BBB 22 – Que horas começa

De acordo com a grade de programação da Globo, a festa do BBB 22 no sábado vai começar hoje às 22h05, no horário de Brasília, logo após a exibição da novela “Um Lugar ao Sol”. O reality de sábado vai terminar às 22h50. Mais cedo, por volta das 14 horas, os participantes vão participar da prova do anjo.

A Globo informou que a casa será decorada com objetos coloridos e metalizados, papel picado, confete e serpentina farão parte da celebração dos confinados.

No setlist do show, clássicos da música baiana, como “Arerê” e “Beleza Rara”, estão garantidos pela Banda Eva. No repertório de Lexa, não ficam de fora os sucessos “Sapequinha” e “Só Depois do Carnaval”. Mateus Carrilho participa cantando com a funkeira.

Arthur e Lucas já estão no paredão do BBB 22, na 6ª semana do reality. Os dois terão direito a participar da prova “bate-volta” no domingo, ao lado de outro participante também emparedado. Apenas o indicado pelo líder da semana – Pedro Scooby ou Paulo André – não poderá participar da dinâmica. Veja quem ganhou a prova do líder.

Arthur pode enfrentar seu terceiro paredão; nos outros dois ele foi indicado pela líder Jade. Lucas passa por um declínio na casa, já que saiu da liderança direto para a berlinda.

O resultado da votação do público para definir o mais rejeitado entre quem está no paredão do BBB 22 está marcado para ser revelado na próxima terça-feira, 01 de março. O programa será transmitido ao vivo, na TV Globo e no GloboPlay, logo depois da novela Um Lugar ao Sol, às 22h30 (horário de Brasília).

