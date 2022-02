Poder do não BBB 22: o que é e como funciona

Pedro Scooby e Paulo André terão que decidir entre eles quem fica com o líder; um deles terá o poder do não no BBB 22 - Foto: Reprodução/Globo

Na próxima semana, 3 de março, o líder terá o poder do não no BBB 22. Essa é a primeira vez que a dinâmica será aplicada durante o reality – com isso, alguns brothers podem deixar de participar da disputa pela liderança. Abaixo, veja como a regra funciona.

O que é o poder do não BBB 22?

O poder do não do BBB 22 permite que o líder da semana vete alguns brothers de jogarem a prova do líder.

Na próxima semana, o líder poderá vetar até três pessoas da prova. Se caso Larissa, que quebrou o dedo do pé puder participar da competição, ele terá apenas dois poderes. Ou seja, dois ou três brothers terão que esperar mais uma semana para tentarem ganhar a coroa da semana.

Pedro Scooby e Paulo André foram os vencedores da última prova do líder. Os atletas superaram Laís e Jade Picon, que foi eliminada por fazer xixi nas calças. A disputa durou oito horas.

Os dois terão que decidir entre eles quem ficará com a liderança e quem estará imune no próximo paredão durante o programa ao vivo desta sexta-feira (25). Também haverá a divisão entre VIP e xepa.

Larissa e Tiago Abravanel não participaram da prova. A sister não foi liberada pela equipe médica após se machucar durante a última festa. Já o ator e cantor não formou dupla com ninguém e ficou de fora.

+ Quem está no paredão do BBB 22: dupla Arthur e Lucas se dá mal

Quem está no paredão?

Arthur Aguiar e Lucas já estão no paredão. Os dois foram os primeiros eliminados da prova de resistência e foram parar na berlinda. Eles vão disputar a prova bate e volta com a pessoa que for indicada pela casa durante a votação do próximo domingo.

Em um primeiro momento, a dupla que havia sido eliminada primeiro era Gustavo e Douglas Silva. Entretanto, devido a um erro da produção, que revisou as cenas, os dois puderam retornar para o provódromo. “DG e Gustavo, se preparem e voltem para a área de prova!”, disse a voz do big boss.

Depois de Arthur e Lucas, Linn da Quebrada e Eslovênia, Eliezer e Vyni, Natália e Jessilane e Douglas e Gustavo foram eliminados respectivamente.

Sobraram Laís e Jade, PA e Scooby. A influenciadora digital, porém, não conseguiu segurar o xixi e precisou sair correndo do local da prova, dando a vitória para os atletas.

Regras da semana

Mais uma vez, a dinâmica da semana será diferente no BBB 22. No programa de hoje, haverá a consagração do líder. PA e Scooby vão decidir entre eles quem fica com a liderança e quem fica com a imunidade. Na próxima quinta, o líder terá o poder do não.

No sábado (26), será realizada a prova do anjo. Domingo é a vez de formar um novo paredão. O anjo imuniza um e o líder indica um. A casa será dividida em duplas e cada um delas dá um voto, em consenso, no confessionário. O brother que fez dupla com o Líder terá voto peso dois.

Arthur, Lucas e o indicado pela casa disputa a prova bate e volta.

Sexta-feira (25): consagração do líder e divisão entre VIP e xepa

Sábado (26): prova do anjo

Domingo (27): formação de paredão + prova bate e volta

Segunda-feira (28): jogo da discórdia

Terça-feira (29): eliminação