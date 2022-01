Que horas começa o BBB 22 hoje, segunda-feira, dia de discórdia (31/01)

Nesta segunda-feira, 31 de janeiro, os brothers vão participar de mais um Jogo da Discórdia. Para não perder nada da dinâmica e ao assistir tudo ao vivo, é importante estar atento a que horas começa o BBB 22 hoje. Os primeiros a jogarem serão os emparedados da semana.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai começar às 22h20 hoje, segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, depois da novela Um Lugar ao Sol, segundo o cronograma oficial da Rede Globo. A programação da emissora também indica que o reality show irá ficar no ar durante 1 hora e 15 minutos hoje e depois cederá espaço para a Tela Quente, que exibirá o filme O Túnel.

O mais esperado dos programas de segunda-feira é o Jogo da Discórdia, dinâmica que promete movimentar a casa. No jogo, que a cada semana ganha um novo tema elaborado pela produção, os brothers precisam classificar, julgar, rankear ou opinar sobre os demais moradores da casa, tudo depende do que foi pensado pelos responsáveis do programa.

Além disso, o programa de hoje do BBB 22, que começa às 22h20, vai mostrar um resumo de como foi formado o paredão da semana, VTs da madrugada pós votação e também o que rolou ao longo do dia no confinamento.

Quem está no paredão?

Jessilane, Rodrigo e Natália são os emparedados da semana. O trio será o primeiro a brincar de fogo no parquinho nesta segunda-feira, como ditam as regras do programa. Como as dinâmicas de discórdia costumam ser longas e às vezes não são exibidas completamente no ao vivo, os participantes que competem pela permanência são sempre os primeiros a participarem, para que o público geral do programa tenha chance de ver o que eles pensam, e não apenas quem tem acesso ao Pay Per View.

Rodrigo foi parar na berlinda por causa da indicação do líder Tiago Abravanel, já Natália foi indicação de Pedro Scooby, que ganhou a prova do líder ao lado do neto de Silvio Santos. Jessilane foi para o paredão por causa dos votos da casa, ela recebeu 5 no total.

Quem escapou da berlinda?

Douglas Silva também estava na berlinda, mas escapou ao vencer a segunda prova Bate e Volta da edição. O ator havia sido indicado ao paredão por Eliezer, que foi o imunizado pelo anjo Rodrigo.

Como assistir ao vivo

Para assistir o Jogo da Discórdia ao vivo hoje no BBB 22, que começa às 22h20, sintonize na TV Globo no horário indicado, ou use a aba “Agora na TV” da Globoplay, também no horário do programa. A aba permite que qualquer um assista de graça a programação em tempo real da emissora, assim você pode acompanhar pelo seu celular, computador, tablet ou TV Smart.

No entanto, é importante lembrar que para acessar a aba, é necessário ter um cadastro na plataforma streaming, totalmente de graça. Os únicos dados que você precisará informar são: nome completo, data de nascimento, gênero, cidade, estado, país e e-mail. Crie uma senha e logo você receberá uma confirmação por e-mail.

Caso o Jogo da Discórdia seja longo demais por conta da quantidade de participantes ainda na casa e o programa ao vivo precise ser encerrado, a dinâmica continuará acontecendo no confinamento, no entanto, apenas quem tem acesso ao Pay Per View, seja pela Globoplay ou TV a cabo, conseguirá ver.

Programação da Globo e que horas começa o BBB 22 hoje – 31/01/2022

