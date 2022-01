Gshow votação BBB 22 hoje: como votar em Naiara, Luciano ou Natália

O primeiro paredão da vigésima segunda edição do Big Brother Brasil está formado e a decisão está na mão do público. Para eliminar Naiara Azevedo, Luciano ou Natália é preciso entrar no Gshow votação BBB 22 hoje e apertar muito o botão de votar.

Votação do BBB 22 hoje no Gshow

O primeiro passo para votar em Naiara, Luciano ou Natália é acessar o site oficial do reality show, o Gshow (no endereço https://gshow.globo.com/). Em seguida, clica na aba “Menu”, na lateral superior esquerda do site, e em seguida aperte “BBB”.

Agora clique em “Vote para eliminar: Luciano, Naiara Azevedo ou Natália”. Os nomes e fotos dos três emparedados vão aparecer na sua tela, selecione aquele que você quer ver fora do reality. Se ainda não estiver logado no site do Gshow, este será o momento da votação do BBB 22 que pedirá que você insira o seu login e senha. Caso não tenha cadastro, faça um rapidamente, será necessário informar: nome completo, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país.

Já está logado no Gshow? Agora é só continuar o processo de votação do BBB 22, clique em quem quer eliminar e depois selecione a caixinha “sou humano” da verificação de robôs. Pronto! Repita o processo caso queira votar mais vezes, não há limite.

Quem escapou do paredão?

Jade Picon venceu a prova Bate e Volta no domingo (23) e escapou da berlinda, a influenciadora digital derrotou Luciano e Naiara em uma disputa de sorte. Como ditam as regras do programa, Naiara Azevedo não teve permissão para participar da prova, pois foi a indicação do líder da semana.

Quem votou em quem:

O líder Douglas indicou Naiara Azevedo para a primeira vaga na votação do BBB 22 do Gshow, em seguida a cantora pôde puxar alguém para a berlinda em um contragolpe e optou por Luciano. Logo após, a votação no confessionário foi iniciada:

Laís votou em: Pedro Scooby e Paulo André

Luciano votou em: Jade Picon e Natália

Jessilane votou em: Pedro Scooby e Paulo André

Eliezer votou em: Pedro Scooby e Natália

Eslovênia votou em: Jessilane e Natália

Lucas votou em: Brunna e Pedro Scooby

Bárbara votou em: Natália e Jessilane

Rodrigo votou em: Pedro Scooby e Paulo André

Natália votou em: Jade Picon e Pedro Scooby

Vinícius votou em: Jade Picon e Pedro Scooby

Arthur Aguiar votou em: Natália e Brunna Gonçalves

Pedro Scooby votou em: Jessilane e Eliezer

Brunna Gonçalves votou em: Lucas e Natália

Paulo André votou em: Jessilane e Brunna Gonçalves

Maria votou em: Jade Picon e Natália

Jade Picon votou em: Lucas e Vinícius

Linn da Quebrada votou em: Lucas e Jade Picon

Tiago Abravanel votou em: Lucas e Jade Picon

Naiara Azevedo votou em: Lucas e Jade Picon

O que tem hoje no BBB 22?

Hoje, segunda-feira (24), o público do reality show vai assistir o Jogo da Discórdia, a dinâmica é sempre realizada um dia após a formação de berlinda e os emparedados da semana são os primeiros a participarem da brincadeira. O tema da dinâmica é diferente a cada semana e decidido exclusivamente pela produção do programa.

Para assistir, sintonize na TV Globo às 22h25, horário que está programado para o reality show começar nesta segunda-feira, de acordo com o cronograma oficial da emissora. Por conta da grande quantidade de participantes, se não for possível realizar o jogo inteiro durante o ao vivo, a dinâmica continua no Pay Per View após o programa.

Programação BBB 22

Segunda-feira (24/01): jogo da discórdia;

Terça-feira (25/01): eliminação com resultado da votação do BBB 22 no Gshow;

Quarta-feira (26/01): festa do líder;

Quinta-feira (27/01): prova do líder;

Sexta-feira (28/01) ou sábado (29/01): prova do anjo e festa, dia exato é definido semanalmente pela produção;

Domingo (20/01): almoço do anjo, formação de paredão e prova bate e volta.

