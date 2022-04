Gshow votação BBB 22: votar hoje em PA, Gustavo ou Eliezer

Eliezer, Gustavo ou Paulo André correm risco de eliminação e dependem do voto do público para seguirem na disputa. A votação está aberta desde a noite de domingo e segue até terça-feira, quando o apresentador Tadeu Schnidt encerrar a contagem momentos antes de anunciar o nome do eliminado. Veja como participar no Gshow da votação BBB 22 votar hoje.

Gshow votação BBB 22 votar hoje: passo a passo

Os internautas podem votar no 16º paredão do BBB 22 até a noite amanhã, 19 de abril. O resultado da votação popular só é anunciado no final da edição, quando Schmidt encerra a contagem dos votos minutos antes do veredito.

Quem quiser deixar a sua contribuição para eliminar um brother da casa, primeiro precisa se registrar no Gshow, portal oficial onde os votos são contabilizados: gshow.globo.com. O sistema pede alguns dados como nome, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Os internautas que já tiverem participado de outras votações só precisam fazer o login.

Depois, localize a votação oficial na página do Big Brother Brasil e escolha um entre os três emparedados para deixar a casa. A próxima etapa é clicar em um dos brothers que estão na berlinda e fazer a validação de segurança para concluir o processo.

Os fãs podem repetir o processo inúmeras vezes.

Quem está no paredão?

Eliezer, Gustavo e Paulo André são os brothers que estão no 16º paredão, formado na noite do último domingo.

Pedro Scooby mandou Eliezer para a berlinda, sob a justificativa de que, durante o programa, o designer esteve do lado oposto ao dele em relação ao jogo.

Durante a votação da casa, Gustavo levou cinco votos – todos os brothers votaram nele. O paranaense teve direito a um contragolpe e puxou Paulo André para a berlinda. Não houve prova bate-volta.

Eliezer votou em Gustavo

Arthur Aguiar votou em Gustavo

Douglas Silva votou em Gustavo

Gustavo votou em Paulo André

Paulo André votou em Gustavo

Quando será a eliminação? A eliminação ocorre na próxima terça-feira, 19 de abril, a partir das 22h30. O público conhecerá o top 5, que pela primeira vez na história do programa é formado apenas por homens – Jessilane, a última mulher que estava na casa, foi eliminada no domingo (17) com 63,63% dos votos.

O top 3 será formado no domingo e a votação para definir o campeão será aberta no mesmo dia no Gshow. Essa será a primeira vez em seis anos que um homem será campeão do BBB 22.

