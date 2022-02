Gustavo BBB 22 antes e depois: participante já foi modelo

O antes e depois do Gustavo do BBB 22 impressionou muita gente nas redes sociais. O participante de 31 anos foi modelo na época da adolescência e tinha uma aparência bem diferente da que apresenta hoje em dia no reality show da Globo.

Antes e depois do Gustavo do BBB 22

Gustavo foi modelo quanto estava na fase da adolescência, hoje ele tem 31 anos de idade e segue outras carreiras, longe da vida de artista. Após trabalhar anos no tribunal de justiça, atualmente Gustavo se dedica a vida de empresário.

Com o dinheiro que conquistou como modelo para algumas marcas, Gustavo pagou a faculdade de direito. Antes disso, o curitibano também havia tentado a vida de atleta. Ele jogou vôlei em São Paulo, mas por causa de problemas físicos, abandonou o esporte.

Ao site oficial do reality show, Gustavo contou que se sentia um “patinho feio” até os 15 anos de idade, mas que hoje se considera um homem bonito. Sobre a aparência, o empresário não revelou se já realizou algum procedimento estético, mas disse que chegou a tomar remédio para evitar a calvície.

No entanto, os efeitos colaterais incomodaram o participante do BBB e Gustavo contou para os colegas de confinamento que preferiu deixar o medicamento de lado.

Qual a altura do Gustavo do BBB 22

Gustavo do BBB 22 tem 1,95 de altura, a informação foi confirmada pela equipe do confinado em uma das redes sociais do brother, o Twitter. A dúvida estava na mente de muitos fãs do reality show, que ao observarem o sulista próximo de outros participantes, ficaram com a pulga atrás da orelha sobre o tamanho do bacharel em direito.

Público elogiou antes e depois de Gustavo do BBB 22

O antes e depois de Gustavo do BBB fez sucesso nas redes sociais. Tanto no Twitter quanto Instagram o paranaense ganhou comentários positivos e elogios de fãs do reality show.

“Nossa, muito gato”, comentou uma fã no Twitter, em uma publicação sobre o passado de modelo do brother. Na mesma postagem, outra fã do programa comentou: “parece que saiu de The Vampire Diaries”.

No Instagram, o assunto também chegou nas páginas de fofocas, que perguntaram a opinião do público sobre o antes e depois de Gustavo do BBB 22. “Sempre foi bonito”, foi comentado. “Parecendo Colírio da Capricho! Que lindeza”, disse outra seguidores do perfil.

Gustavo no BBB 22

Gustavo chegou no Big Brother Brasil por causa da Casa de Vidro. O brother não fazia parte do elenco da temporada até então e no começo do mês de fevereiro ganhou a oportunidade de ser confinado para posteriormente ir para a casa mais vigiada do Brasil.

O curitibano topou o desafio e ficou em um pré-confinamento durante uma semana. Depois deste período, ele e Larissa foram levados para o local em que é gravado o programa e a dupla ficou na casa de vidro montada na academia do programa.

A dinâmica durou alguns dias e Gustavo e Larissa tinham contato com os demais participantes do BBB 22. Logo de cara os dois passaram várias informações externas aos confinados.

No domingo, dia 13 de fevereiro, foi encerrada a votação que o programa abriu para que o público decidisse se Gustavo e Larissa de fato entrariam na casa. Com 52,77% votos a favor, eles puderam sair da casa de vidro e partilhar do resto da casa com os demais brothers e sisters.

O primeiro paredão de Gustavo no programa foi a quinta berlinda da temporada. O brother foi indicado por Brunna Gonçalves, que atendeu o primeiro Big Fone da edição. Ele foi enviado direto ao paredão e não conseguiu escapar com a prova bate e volta. Alguns dias depois da formação, Gustavo e Paulo André se salvaram e Brunna foi eliminada.

Assista o vídeo de apresentação do brother:

Seguidores no Instagram

Antes de ser anunciado como um dos participantes da casa de vidro da temporada, Gustavo tinha quase 3 mil seguidores no Instagram, atualmente o participante soma 365 mil seguidores na rede social. Apesar do crescimento nos números de Gustavo ter sido grande desde que entrou no BBB, até agora ele é o confinado com a menor quantidade de seguidores.

Para comparação, Larissa, que também entrou por último no confinamento, soma mais de 480 mil seguidores no Instagram.

