Hoje tem big fone no BBB 22? Como será o paredão hoje (20/3)

Hoje tem Big Fone no BBB 22? Brothers cogitaram a possibilidade do telefone tocar - Foto: Reprodução/Globo

Nona berlinda do BBB 22 terá contragolpe do indicado do líder e votação aberta

O paredão será formado na noite deste domingo (20) no Big Brother Brasil. Gustavo já está na berlinda devido a uma dinâmica da prova do líder; Arthur vai indicar uma pessoa, que terá direito a um contragolpe, e também haverá a votação no confessionário. Parte do público está em dúvida se hoje tem big fone no BBB 22 e quais são as regras dessa semana.

Que horas começa o BBB 22 hoje: horário de domingo de paredão (20/03)

Hoje tem big fone no BBB 22?

Hoje não tem big fone no BBB 22. O telefone instalado na área externa da casa não irá tocar nesta semana e ainda não há previsão de quando esse recurso será utilizado novamente durante o programa.

O nono paredão será formado durante a edição ao vivo deste domingo. O anjo Lucas imunizará uma pessoa – muito provavelmente ele dará o colar para Eslovênia, seu affair dentro da casa. Em seguida, é hora da indicação do líder. Arthur Aguiar já declarou que irá mandar Laís, sua principal rival no jogo, para a berlinda.

A médica terá direito a um contragolpe e poderá puxar outro brother. A votação da casa ocorrerá da seguinte forma: seis brothes votam no confessionário e cinco votam em aberto, na sala. A ordem da votação será escolhida por meio de um sorteio, como é costume no BBB 22.

Gustavo, indicado para o paredão devido a uma dinâmica com os eliminados, o indicado no contragolpe e o mais votado da casa disputam a prova bate e volta. Apenas um deles escapa da berlinda.

No final do programa, os emparedados terão 30 segundos para defender a permanência no programa. A votação será aberta ainda hoje e o público poderá votar até a noite de terça-feira, quando ocorrerá a eliminação.

Quem Arthur vai indicar ao paredão?

Arthur Aguiar vai indicar Laís ao paredão. A escolha do líder já era óbvia para o público e para os confinados, já que a médica se tornou a maior rival do ator no jogo desde a eliminação de Jade Picon.

O marido de Maíra Cardi confirmou a indicação durante uma conversa com Paulo André e Pedro Scooby. “Não vai acontecer, não, irmão. Essa semana ela [Laís] vai para o Paredão de qualquer jeito. Não tem jeito”, disse o ator.

Arthur deu essa declaração após Lucas começar a especular sobre como poderia ser a dinâmica desta noite. Ele até sugeriu que o Big Fone poderia tocar ou que existisse algum tipo de veto na indicação do líder.

“Nunca teve de vetar o do líder. O poder do líder é supremo, tanto que o Big Fone fala que você pode indicar qualquer pessoa, menos o líder”, respondeu Arthur.

A formação do paredão depende da imunização do anjo. Caso Lucas realmente dê o colar para Eslô, Eliezer e Pedro Scooby podem ser os alvos da casa durante a votação.

