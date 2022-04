Hoje tem jogo da discórdia BBB 22: que horas começa o programa?

Hoje tem jogo da discórdia no BBB 22 logo após a novela Pantanal. As regras da dinâmica de hoje, 4 de abril, ainda não foram reveladas, mas pode-se esperar algo para causar intriga entre os participantes na véspera do paredão falso do reality show.

VOTE NA ENQUETE BBB 22 AQUI

Hoje tem jogo da discórdia no BBB 22 e que horas começa o programa

Hoje tem jogo da discórdia no BBB 22 logo após a exibição da novela Pantanal, a partir das 22h35, horário de Brasília, na Globo. Na última semana, os brothers refizeram os seus pódios e escolheram quem eles querem em segundo e terceiro lugar na final do programa, além de distribuir a plaquinha de ‘não ganha’ para um rival.

Nesta segunda-feira, 4 de abril, ainda não foi revelada qual será a dinâmica. O jogo acontece às vésperas do resultado do paredão falso, que tem Arthur Aguiar, Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer. O nome do brother que ficará algumas horas no quarto secreto será revelado durante o programa ao vivo da próxima terça, 5.

A edição de hoje também deve mostrar os principais acontecimentos da madrugada, manhã e tarde dos brothers, e a repercussão entre eles da eliminação de Eslovênia, prova do líder e formação da nova berlinda.

Que horas acaba o BBB 22 hoje?

O BBB 22 acaba às 22hh55, totalizando 1h20 no ar, de acordo com o cronograma oficial da Globo. Caso a dinâmica se estenda, a emissora termina de exibir o jogo da discórdia no pay-per-view e no Multishow, assim como na semana passada.

Em seguida, o canal exibe o filme Escobar: A Traição (2017), que conta a história de Pablo Escobar, um dos mais temidos traficantes de drogas do mundo.

Quem está no paredão da semana?

Arthur Aguiar, Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer estão no paredão desta semana. O que eles não sabem é que a berlinda é falsa e um deles vai retornar para a casa – a data do fim da dinâmica ainda não foi revelada pela produção.

Lina foi indicada por Paulo André, vencedor da prova do líder realizada no domingo. Jessilane venceu a rodada extra da prova, e além de ganhar R$100 mil, pôde fazer uma indicação. Ela optou por Arthur Aguiar.

Por sua vez, Linn da Quebrada teve direito a um contragolpe e puxou Gustavo para a votação popular. Já Eliezer empatou na votação da casa com Pedro Scooby, com quatro votos, e P.A. deu o voto de minerva e colocou o empresário na quarta vaga do paredão.

O falso eliminado vai direto para um quarto secreto, de onde vai poder controlar os brothers controles:

– cortar a água da casa

– acordar os brothers a qualquer hora

– colocar todo mundo na xepa

– trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa

+ Porcentagem BBB 22 atualizada indica quem vai ganhar o paredão falso