Porcentagem BBB 22 atualizada indica quem vai ganhar o paredão falso

Lina, Gustavo, Arthur Aguiar e Eliezer caíram no paredão falso. O quarteto ainda não sabe, mas quem entre eles vencer a disputa vai parar em um quarto secreto e terá a chance de chacoalhar o andamento da casa. Quem vai ganhar o privilégio? Para descobrir a resposta consultamos a porcentagem BBB 22 atualizada enquetes para conferir o andamento da votação.

Enquete BBB 22: vote em quem deve ir para o quarto secreto

Qual a porcentagem BBB 22 atualizada do paredão falso?

Arthur Aguiar é indicado como o vencedor do paredão falso na enquete do UOL sobre quem deve ser enviado ao quarto secreto. O brother assumiu a liderança da votação com folga e soma 69,31% dos mais de 47 mil votos computados até agora, faixa das 07h00 de segunda-feira (4).

Lina aparece na vice-liderança da porcentagem BBB 22 atualizada com 17,74% dos votos a seu favor. O percentual da sister é 51,39% menor que o de Arthur.

Em terceiro vem Gustavo, o brother tem 10,87% dos votos. Na lanterna da porcentagem BBB 22 atualizada e com poucas chances de ser o vencedor da disputa está Eliezer, com apenas 2,08%.

Na parcial do DCI o resultado é parecido com o do UOL, nesta votação que soma mais de 142 mil votos até o momento, Arthur também é o primeiro colocado. O ator tem uma larga diferença em relação aos adversários de berlinda e soma 81,02% na porcentagem atualizada do BBB 22.

Nesta enquete quem vem em segundo é Gustavo, com 11,26%. Lina aparece em terceiro para vencer o paredão falso, com 6,09% dos votos. Em último aparece novamente Eliezer, com apenas 1,61% dos votos.

Qual a vantagem do vencedor do paredão falso?

Quem for escolhido pelo público e tiver a maior porcentagem BBB 22 atualizada quando a votação oficial for encerrada, vai ser levado a um quarto secreto. Lá, o brother ou sister conseguirá brincar de big boss por algum tempo.

No quarto, quem vencer o paredão falso irá ganhar o direito de cortar a água da casa, acordar os brothers a qualquer hora, colocar todos na xepa ou trancar os participantes no jardim ou dentro da casa.

Qual a porcentagem BBB 22 atualizada nas redes sociais

Nas redes sociais o resultado é um pouco diferente da porcentagem BBB 22 atualizada das enquetes do UOL e DCI. Nas páginas do Twitter do Vai Desmaiar e Hugo Gloss, Gustavo é indicado como o vencedor da berlinda, já no Votalhada Arthur também aparece como campeão do paredão falso.

Na consulta no Vai Desmaiar, também realizada na faixa das 07h00 desta segunda (4), que soma mais de 47 mil votos, Gustavo é indicado como o participante que vai parar no quarto secreto. O brother tem 55% dos votos, enquanto Arthur aparece em segundo com 35,4%, Lina fica em terceiro com 8,5% e Eliezer vem em último com apenas 1,1%.

O resultado é parecido na parcial do Hugo Gloss, que soma mais de 70 mil votos. Gustavo assume a liderança com 49,3% dos votos e ultrapassa o favorito Arthur, que tem 36,8%. Na terceira posição aparece Lina com 13% e na lanterna está Eliezer com apenas 0,9% de chance de vencer o paredão falso.

Já na porcentagem atualizada do BBB 22 na enquete do Votalhada, Arthur aparece na liderança com 53,5% dos mais de 16 mil votos computados até agora. Na segunda posição está Gustavo com 36%, Lina vem em terceiro com 9,4% e Elizer soma 1,1%.

Como votar no paredão falso?

O voto no paredão falso é diferente de uma berlinda comum do reality show, pois o voto agora é a favor. Por isso, você deve focar na ajuda daquele participante que você gosta e não votar em quem deseja ver fora do programa. O passo a passo é o seguinte:

Vá ao site do Gshow, https://gshow.globo.com/, clique na aba do Big Brother Brasil, depois selecione a enquete oficial, clique no participante que quer ajudar e confirme sua decisão com o botão ‘sou humano’ da verificação de robôs. Depois, é só aguardar a mensagem de confirmação e você poderá votar quantas vezes quiser.

Quando é o resultado?

O resultado do paredão falso vai acontecer amanhã, terça-feira, dia 5 de abril. Segundo a programação oficial da Rede Globo, o programa vai começar às 22h35, depois da novela Pantanal. A eliminação de mentirinha acontecerá como qualquer outra da edição, o nome do brother ou sister será revelado por Tadeu Schmidt durante seu habitual discurso, o participante vai se despedir da casa e deixará o confinamento. No entanto, invés de encontrar com o apresentador do programa, o brother vai ser levado ao quarto secreto.

Brothers já especularam sobre o paredão falso:

