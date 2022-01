Veja como assistir a segunda Prova do Líder no BBB 22. A disputa vai acontecer nesta quinta-feira, 27 de janeiro, ao vivo.

Hoje tem Prova do Líder no BBB 22: veja como assistir ao vivo (27/1)

Com a eliminação de Luciano na última terça-feira, 25 de janeiro, mais um ciclo está prestes a começar no maior reality do país. Nesta quinta-feira, 27 de janeiro, os participantes do reality se reúnem para disputar a segunda Prova do Líder do BBB 22. Saiba como assistir ao vivo na TV ou na internet.

Como assistir a Prova do Líder no BBB 22?

A Prova do Líder de hoje, quinta, dia 27 de janeiro, é um dos momentos mais esperados pelos participantes do BBB 22. Como não poderia ser diferente, toda a dinâmica é acompanhada e comentada pelo público nas redes sociais e, para a alegria dos fanáticos pelo reality, é possível assistir ao vivo na TV e na internet.

O BBB 22 é exibido na TV, diariamente, logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’ – sucesso da faixa das 21 horas na Rede Globo. Nesta quinta-feira, 27 de janeiro, a Prova do Líder do BBB 22 está prevista para começar às 22h40 (horário de Brasília). O programa vai mostrar a organização dos brothers para a prova e a coroação do novo líder.

Para assistir do ‘modo tradicional’, na TV, basta ficar atento ao horário de exibição do programa para cada dia da semana, sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo. Desse formato, é possível conferir todas as principais atividades do BBB 22, como a votação do paredão, as provas do reality e o Jogo da Discórdia. Além disso, o público também confere um resumo especial feito pela equipe do reality para mostrar todos os acontecimentos do dia.

No entanto, também existe uma maneira oficial de conferir o BBB 22 na internet. Por lá, para assistir ao reality, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia – tipo Pay-Per-View.

Para ver o mesmo conteúdo da Globo na internet, basta clicar na aba ‘Agora na TV’. Com isso, será exibida a mesma programação do canal aberto da emissora. Desse jeito, é preciso ficar atento ao horário de transmissão do reality e qual é o cronograma do dia. No entanto, existe uma maneira mais completa de assistir ao BBB 22, que é assistindo ao sinal exclusivo das câmeras do streaming. Com o login ativo, é só visitar a página do Big Brother Brasil e clicar em ‘Acompanhe ao vivo’.

Veja o horário do BBB 22 todos os dias:

Domingo: 23h10

Segunda-Feira: 22h25

Terça-Feira: 22h25

Quarta-Feira: 22h20

Quinta-Feira: 22h40

Sexta-Feira: 22h40

Sábado: 22h15

Quando será formado o paredão?

Além das mordomias do cargo, como um quarto especial e o direito de dividir a casa entre Vip e Xepa, o líder tem a responsabilidade de mandar um dos concorrentes direto para o paredão. Na primeira semana, o eliminado foi Luciano e, desta vez, os participantes que vão correr o risco da eliminação serão definidor no próximo domingo, dia 30 de janeiro.

A reunião de condomínio para definir os emparedados contará com a ‘cerimônia’ tradicional no programa: primeiro o Anjo da semana vai definir o imunizado da semana. Depois, o líder vai indicar o emparedado e, com isso, os participantes vão até o confessionário para votar uns nos outros. O mais votado se juntará à indicação do líder no segundo paredão do programa.

O paredão é o ponto alto da participação do dono das mordomias da semana depois de vencer a Prova do Líder no BBB 22.

