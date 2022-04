Horário BBB 22 hoje: que horas começa o BBB 22 sexta-feira (22/4)

Saiba qual o horário do BBB 22 hoje - Foto: Reprodução/Instagram

A edição desta sexta-feira, 22 de abril, vai mostrar os melhores momentos da prova de resistência valendo vaga na final. Além disso, também será formado o último paredão da temporada para definir quem deve terminar o programa em 4º lugar. Anote na agenda o horário do BBB 22 hoje e o que vai rolar no programa.

Qual o horário do BBB 22 hoje?

O horário do BBB 22 hoje é às 22h10, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Pantanal. O programa ficará no ar por apenas 35 minutos e terminará às 22h45, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

O programa de hoje deve exibir os melhores momentos da última prova de resistência da temporada, iniciada ontem. Até o momento, apenas Arthur Aguiar e Paulo André seguem na disputa – quem vencer garante vaga na final e outro ocupa a terceira vaga na berlinda. Douglas Silva e Eliezer já estão automaticamente no paredão.

Além da consagração do último líder, também deve ser aberta a votação para a berlinda. A próxima eliminação será no programa de domingo. Em seguida, o publico já irá escolher quem deve vencer o prêmio de R$1,5 milhão.

O BBB é exibido ao vivo na Rede Globo e também pela plataforma de streaming Globoplay, na aba ‘Agora na TV’. Depois do fim do programa, o público acompanha os desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Quem está no paredão da semana?

A formação do último paredão da temporada deve ser exibida no programa de hoje. Ainda restam dois participantes na prova, Arthur e P.A, e um deles sairá vitorioso ainda hoje. Quem perder se junta a Douglas Silva e Eliezer na berlinda.

Esse será o 17º paredão da temporada. O último eliminado foi Pedro Scooby, que deixou a casa na noite da última quinta-feira (21) com 55,95% dos votos em uma disputa contra Eliezer e Douglas Silva. O surfista era apontado como um dos favoritos para chegar até a final, mas perdeu forças e acabou sendo eliminado.

Arthur Aguiar e Paulo André seguem como fortes candidatos ao prêmio de R$1,5 milhão. Pela primeira vez no BBB, a final será formada apenas por homens.

Além disso, a produção divulgou hoje quem são os artistas que vão se apresentar na final, marcada para terça-feira. O público e os finalistas vão curtir shows de Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão, Paulo Ricardo, Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria – sendo as três últimas ex-participantes dessa edição.

O BBB 22 vai premiar o grande vencedor com o valor milionário e um carro 0km. O segundo lugar leva R$150 mil e o terceiro sai com R$50 mil.

