Que horas começa BBB 22: horário da estreia hoje (17/1)

Para a alegria do brasileiro, finalmente o Big Brother Brasil 2022 vai estrear. Hoje, segunda-feira, dia 17 de janeiro, o público irá acompanhar os primeiros momentos dos participantes no confinamento e já terá uma ideia de como será o desdobramento da temporada. Que horas começa BBB 22? A edição vai ao ar depois da novela Um Lugar ao Sol.

Que horas começa BBB 22?

A estreia do BBB 22 está marcado para começar nesta segunda-feira (17) às 22h15, depois da exibição da novela Um Lugar ao Sol, de acordo com a programação oficial da TV Globo.

Segundo o cronograma da emissora, é previsto que esse episódio de estreia do BBB 22 fique no ar até às 23h30, totalizando 1 hora e 15 de episódio. Depois a programação sede espaço para a Tela Quente, que exibirá Deadpool.

Como a que horas começa o BBB 22 pode se tornar uma pergunta recorrente, já que a cada dia a emissora pode exibir o programa em um horário diferente, já confira qual será o cronograma desta primeira semana do reality:

Segunda-feira – 17 de janeiro: 22h15

Terça-feira – 18 de janeiro: 22h35

Quarta-feira – 19 de janeiro: 22h40

Quinta-feira – 20 de janeiro: 22h20

Sexta-feira – 21 de janeiro: 22h45

A programação de sábado e domingo ainda não está disponível no site oficial da Rede Globo.

Como assistir o BBB22

Para assistir a estreia do BBB 22 que começa depois da novela Um Lugar ao Sol é simples e totalmente gratuito. A primeira opção é uma das mais utilizadas e fáceis, é só sintonizar a sua televisão na TV Globo e pronto. Caso esteja fora de casa ou prefira usar o seu celular, computador ou tablet, é possível utilizar a aba “Agora na TV” da Globoplay. O streaming permite que a programação ao vivo da Globo seja assistida pela plataforma sem a necessidade de pagar nada.

Já para conferir o confinamento BBB 22 durante 24 horas, é preciso abrir a carteira. O Pay Per View é o serviço que você precisa assinar para ter acesso as câmeras da casa e conferir o que os brothers estão fazendo o tempo todo. O plano é oferecido por operadoras de TV a cabo e também é ofertado pela Globoplay – Qualquer pacote de R$ 19,90 a R$ 84,90 dá direito ao acesso do Pay Per View.

Participantes do BBB 22

Na última sexta-feira (14), o público conheceu de uma vez por todas os 20 nomes que farão parte do elenco da temporada. Foram divulgados 10 participantes do time pipoca, os anônimos, e 10 do grupo do camarote, os famosos. Veja quem é quem e já se prepare para a estreia do BBB 22, que começa hoje às 22h15, depois de Um Lugar ao Sol:

Laís Caldas

Do time pipoca, Laís é médica, tem 30 anos e vem de Goiânia. Ela contou que ama animais, é viciada em skicare (cuidados com a pele) e tem crush no ex-BBB 21 Rodolffo.

Luciano Estevan

Luciano é pipoca, ele tem 28 anos e foi o segundo confirmado no programa. Natural de Florianópolis, Santa Catarina, ele é ator e bailarino.

Jessilane Alves

Jessinane também é do time dos anônimos, a jovem de 26 anos de idade é bióloga. A participante do BBB 22 é Valparaíso de Goiás.

Eliezer – Que horas começa o BBB 22

Elizer é designer e empresário, tem 31 anos de idade e compõe o time pipoca. Ele é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Eslovênia

O nome de Eslovênia deu o que falar desde que foi anunciado pela TV Globo. A jovem de 25 anos é natural de Caruaru, no Pernambuco, ela é modelo e estudante de marketing.

Lucas – Que horas começa o BBB 22

Lucas é mais um dos anônimos da edição, ele é formado em engenharia e agora cursa medicina. Natural de Vila Velha, Espírito Santo, ele tem 31 anos de idade.

Bárbara

Bárbara é outra integrante do time dos pipocas, ela é modelo e também relações públicas. De Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ela tem 29 anos de idade.

Rodrigo

Rodrigo tem 36 anos de idade e é natural de São José dos Campos, em São Paulo. Gerente comercial, ele é do time dos anônimos.

Natália

Natália é uma das mais jovens da casa, a modelo e designer de unhas tem 22 anos. Do lado dos pipocas, ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Vinícius – Que horas começa o BBB 22

Vinícius é natural de Crato, no Ceará, e tem 23 anos de idadde. O rapaz é bacharel em direito e também integra o grupo pipoca.

Arthur Aguiar

Arthur Aguiar de 32 anos é ator e cantor, ele já trabalhou na Record e na TV Globo e é também conhecido pelas polêmicas que viveu durante o casamento com a ex-BBB Mayra Cardi.

Pedro Scooby

Pedro Scobby é surfista profissional e ex das famosas Anitta e Luana Piovanni, com quem tem três filhos. Ele é natural do Rio de Janeiro e tem 33 anos.

Brunna Gonçalves

Brunna é dançarina e influenciadora digital, a famosa também é conhecida por ser casada com a cantora Ludmilla. Ela é natural de Nilópolis, Rio de Janeiro, e tem 30 anos de idade.

Paulo André – Que horas começa o BBB 22

Paulo André é mais um do time camarote, ele é atleta olímpico e tem 23 anos de idade. Ele tem um filho e é natural de Santo André, no ABC paulista.

Maria – Que horas começa o BBB 22

Maria é do camarote, a atriz e cantora é natural do Rio de Janeiro e tem apenas 21 anos de idade. Ela esteve em uma das novelas mais recentes da faixa das 21h, Amor de Mãe.

Jade Picon

Jade é uma das integrantes do camarote com maior fama nas redes sociais, a jovem de 20 anos é influenciadora digital e empresária.

Douglas Silva

Douglas é ator, tem 33 anos de idade, é do Rio de Janeiro e integra o camarote. Um dos papéis mais famosos da carreira do famoso foi o personagem “Dadinho” no filme Cidade de Deus, a produção brasileira dirigida por Fernando Meirelles concorreu a 4 Oscars em 2004.

Linn da Quebrada

Linn é artista e integra o time dos famosos, ela é cantora e atriz, natural de São Paulo e tem 31 anos de idade. A famosa já atuou em produção da Rede Globo, a série Segunda Chamada.

Tiago Abravanel

Tiago Abravanel é ator, apresentador e também é conhecido por ser neto de Silvio Santos, o dono do SBT. O artista tem 34 anos de idade e é de São Paulo.

Naiara Azevedo – Que horas começa o BBB 22

Naiara Azevedo é cantora sertaneja e é do time dos famosos, ela tem 32 anos de idade e vem de Farol, Paraná. Um de seus hits mais conhecidos é a música 50 Reais.

