Porcentagem BBB 22 atualizada: quem vai ser o 10º eliminado

Paulo André, Lucas e Pedro Scooby competem no décimo paredão da edição, na próxima terça-feira (29) um deles vai se despedir de vez do prêmio de R$ 1,5 milhão e deixar o confinamento. Quem vai sair? A porcentagem BBB 22 atualizada já indica um eliminado.

Enquete BBB 22: quem deve sair do programa?

Porcentagem BBB 22 atualizada agora

A porcentagem BBB 22 atualizada indica Lucas como o décimo eliminado da temporada. As parciais das enquete do UOL e DCI, consultadas na faixa das 07h00 nesta manhã de segunda-feira (28), mostraram que o brother está na liderança da votação com folga.

No UOL, que soma mais de 50 mil votos até agora, Lucas fica em primeiro com 74,01% dos votos para sair, esta é a primeira berlinda do capixaba. O percentual de Lucas é 59,74% maior que o de Paulo André, que aparece na segunda posição, e 62,29% a frente do percentual de Scooby, que assume a lanterna da votação.

A porcentagem BBB 22 atualizada da segunda e terceira posição na enquete do UOL é de 14,27% para Paulo André e 11,72% dos votos para Scooby.

Na parcial do DCI, o cenário não é diferente sobre quem deve ser o novo eliminado da temporada, Lucas vem na liderança e abre uma grande diferença contra os adversários. O estudante de medicina assume uma alta porcentagem BBB 22 atualizada, 83,86% de um total de 148 mil votos computados até o momento.

Já a segunda e terceira posição nesta parcial mudam de lugar, aqui Scooby vem em segundo com 10,24% dos votos. Em último aparece Paulo André, com apenas 5,88% dos votos para sair do programa nesta décima berlinda da temporada.

Como votar para eliminar

Para eliminar alguém entre Lucas, Scooby ou Paulo André, é necessário ir ao site oficial do programa, o Gshow, e votar para aumentar a porcentagem BBB 22 de um deles. Essa é a única enquete que realmente afeta o reality show, as demais são usadas para consulta, já que o Gshow não libera parciais durante a votação.

Será necessário um cadastro no site (https://gshow.globo.com/), depois que tiver login e senha, já poderá votar quantas vezes quiser na porcentagem do BBB 22, não há limites de votos.

Quem é o favorito do público?

A enquete do DCI sobre quem é o favorito da edição já soma mais de 25 mil votos e aponta Arthur como o possível ganhador da edição. Completando o Top 3 está Douglas Silva e Pedro Scooby, que batalha nesta décima berlinda para permanecer no programa.

Arthur assume mais da metade dos votos e soma 52,63% dos votos, enquanto Douglas tem 12,94% e Scooby 10,52%. Paulo André, que também está neste paredão, soma 9,86% na quarta posição da parcial, também consultada na manhã desta segunda (28).

Lucas, o indicado como próximo eliminado do programa segundo a porcentagem BBB 22 atualizada das enquetes UOL e DCI, vem em quinto, com 5,64% dos votos.

Já no UOL, o cenário inverte um pouco e Scooby assume a liderança com 37,24% dos mais de 50 mil votos contabilizados até agora. O brother tem brigado há algumas semanas pela posição com Arthur, que atualmente caiu para a segunda colocação com 35,03%. Fechando o Top 3 vem Eslovênia com 9,34% dos votos.

Paulo e André e Lucas aparecem em quarto (3,69%) e quinto (3,61%), assim como na enquete do DCI.

Como foi formado o 10º paredão

Paulo André foi o primeiro brother a pisar no paredão desta semana, o brother foi a indicação da líder Linn da Quebrada e por isso perdeu a chance de participar da prova bate e volta. Em seguida, a casa votou e Lucas e Pedro Scooby acabaram na berlinda.

A dinâmica desta semana determinava que os dois mais votados iam para o paredão e quem entre eles somasse mais votos, teria o direito a um contragolpe. Lucas então puxou Eliezer para a décima berlinda da temporada.

Em seguida, foi realizada a prova bate e volta. Eliezer foi o sortudo da noite e venceu a disputa de habilidade, assim escapou do perigo de deixar o programa esta semana e garantiu mais alguns dias no confinamento.

Paulo André derrotou Scooby na grande final da prova do anjo da semana e no domingo imunizou Arthur:

