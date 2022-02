Jogo da Discórdia BBB 22: qual plaquinha na testa cada um ganhou hoje

Veja quais foram as plaquinhas entregues no Jogo da Discórdia desta segunda-feira no BBB 22. A brincadeira foi ao vivo.

Os participantes do Big Brother Brasil se reuniram nesta segunda-feira, 7 de fevereiro, para mais um Jogo da Discórdia do BBB 22. Na dinâmica desta semana, os participantes foram convidados a colar plaquinhas com adjetivos nas testas uns dos outros, mesma brincadeira feita no BBB 21. Veja como foi a participação de todos os confinados.

Como foi o Jogo da Discórdia no BBB 22?

O Jogo da Discórdia desta semana, o terceiro do reality, foi repetido do BBB 21 e os brothers e sisters tiveram que colar adjetivos uns nos outros. No total, foram 10 opções de plaquinhas para colocar nas testas dos confinados. Veja quais foram as palavras dadas pelos participantes:

Naiara Azevedo recebeu as plaquinhas ‘Esconde o Jogo’ de Brunna e ‘Sonsa’ de Paulo André.

Arthur Aguiar recebeu as plaquinhas ‘Duas Caras’ de Jade Picon, ‘Ardiloso’ de Eliezer, ‘Jogo Sujo’ de Jessilane, ‘Duas Caras’ de Brunna, ‘Ardiloso’ de Bárbara, ‘Esconde o Jogo’ e ‘Ardiloso’ de Lucas, Jogo Sujo’ de Pedro Scooby e ‘Joga Sujo’ de Maria.

Douglas Silva recebeu as plaquinhas ‘Duas Caras’ e ‘Esconde o Jogo’ de Eslovênia, ‘Esconde o Jogo’ de Jade Picon, ‘Em cima do muro’ e Esconde o Jogo’ de Vinícius, ‘Esconde o Jogo’ de Jessilane, ‘Esconde o Jogo’ de Bárbara, ‘Ardiloso’ de Linn da Quebrada, ‘Sonso’ e ‘Em Cima do Muro’ de Laís e ‘Duas Caras’ de Maria.

Laís não respondeu nenhuma plaquinha no Jogo da Discórdia do BBB 22 nesta semana.

Jessilane recebeu a plaquinha ‘Influenciável’ de Pedro Scooby.

Pedro Scooby recebeu as plaquinhas ‘Esconde o Jogo’ de Natália e ‘Joga Sujo’ de Arthur Aguiar.

Eliezer recebeu a plaquinha ‘Em Cima do Muro’ de Tiago Abravanel.

Paulo André recebeu as plaquinhas ‘Influenciável’ de Natália no Jogo da Discórdia do BBB 22, ‘Planta’ de Linn da Quebrada e ‘Esconde o Jogo’ e ‘Em cima da Muro’ de Naiara Azevedo.

Lucas não respondeu nenhuma plaquinha nesta semana.

Jade Picon recebeu a plaquinha ‘Duas Caras’ de Arthur Aguiar.

Maria recebeu a plaquinha ‘Influenciável’ de Tiago Abravanel.

Natália recebeu a plaquinha ‘Duas Caras’ de Eliezer no Jogo da Discórdia do BBB 22.

Linn da Quebrada recebeu a plaquinha ‘Ardilosa’ de Paulo André.

Vinícius não respondeu nenhuma plaquinha no Jogo da Discórdia do BBB 22 nesta semana.

Bárbara não respondeu nenhuma plaquinha no Jogo da Discórdia do BBB 22 nesta semana.

Eslovênia recebeu a plaquinha ‘Duas Caras’ de Douglas.

Tiago Abravanel não respondeu nenhuma plaquinha no Jogo da Discórdia do BBB 22 nesta semana.

Eliminação do paredão BBB 22

A terceira eliminação do BBB 22 está entre Arthur Aguiar, Naiara Azevedo e Douglas Silva e marcada para esta terça-feira, 8 de fevereiro, durante o programa ao vivo. O reality vai ao ar depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, às 22h10 (horário de Brasília). Ou seja, o Jogo da Discórdia do BBB 22 é a última chance dos emparedados tomarem a palavra ao vivo e darem darem sua leitura de jogo no programa.

Para assistir na TV, basta sintonizar no canal aberto da Globo. No entanto, também existe uma maneira oficial de conferir o BBB 22 na internet. Por lá, para assistir ao reality, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia.