Jogo da Discórdia BBB 22 como: quem é o participante incoerente

A noite desta segunda-feira, 7 de março, foi movimentada para os participantes do Big Brother Brasil. O elenco se reuniu durante o programa ao vivo para mais uma edição do Jogo da Discórdia BBB 22 e, desta vez, os brothers tiveram que apontar qual participante é o incoerente da edição e explicar os motivos que tornam a convivência um problema. Veja as escolhas de cada um dos participantes nesta semana.

Eliezer foi o nome mais criticado da noite e recebeu 6 vezes a plaquinha de “Incoerente”.

Jogo da Discórdia no BBB 22 completo

O Jogo da Discórdia BBB 22 nesta semana, o sétimo da edição, convidou os participantes do maior reality da TV a distribuírem adjetivos uns para os outros. A dinâmica aconteceu durante o programa ao vivo de segunda-feira, 7 de março, e antecede mais uma eliminação no reality. Cada participante foi convidado a colocar cada participante no ‘palco da incoerência’ e explicar os motivos que tornam o jogador o maior incoerente do programa. Veja quais foram as escolhas da semana:

Lucas foi definido como incoerente por Eliezer e por Natália, que disse que o participante faz movimentações pelo conforto e comodidade, priorizando o jogo acima das relações que construiu ao longo do programa.

Eliezer foi chamado de incoerente no Jogo da Discórdia do BBB 22 por Lucas, que rebateu as acusações do participante. Ele também foi acusado por Jessilane, que disse que o participante fala uma coisa e faz outra dentro do programa, especialmente na questão dos votos e em relação ao relacionamento de Eli com Natália. Pedro Scooby também acha que Eliezer foi incoerente no programa, expondo que o jogador se aproximou de Natália porque estava ameaçado no programa e queria contar com o voto da participante. Douglas Silva também acha que Eliezer é incoerente e disse que o participante vai para onde convém no reality.

Gustavo foi mencionado como incoerente por Eslovênia, que disse que o participante tem o ar arrogante e se acha superior.

Jessilane recebeu a acusação de incoerência de Paulo André, que disse que sente que a participante tem ódio dele.

Arthur Aguiar foi indicado como o participante incoerente do BBB 22 por Laís, que destacou que o ator vive uma guerra com Jade mas tem medo de votar na influenciadora. Ele também foi acusado por Jade Picon, que disse que ele não é coerente porque ela nunca foi atacada diretamente por ele. A influenciadora ainda desafiou o ator e disse que ele não teria coragem de colocá-la no paredão caso tivesse atendido ao Big Fone.

Jade Picon, por sua vez, foi acusada de incoerência por Arthur Aguiar – que já havia sido atacado pela influenciadora. Ela também foi acusada de incoerência por Gustavo, que disse que a participante usou os 30 segundos para pedir a permanência no programa de maneira apelativa, destacando que é “feio” usar o argumento que vai doar o prêmio do programa para ajudar instituições de caridade. Completamente irritada, Jade disse que essa é a verdade dela e que, mesmo fora do programa e sem o prêmio, ela segue ajudando instituições de caridade brasileiras.

Douglas Silva foi indicado como incoerente porque o participante cobra dos outros atitudes que ele mesmo não tem. Lina também acredita que DG seja incoerente e explicou que o participante critica a rede de apoio entre os participantes, mas também tem uma dentro da casa.

Os demais participantes não foram citados no Jogo da Discórdia do BBB 22 nesta semana.

Eliminação do Paredão BBB 22 desta semana será na terça (8)

A sétima eliminação do Big Brother Brasil está entre Arthur Aguiar, Jessilane e Jade Picon e será transmitida nesta terça-feira, 8 de março. O programa vai ao ar às 22h35 (horário de Brasília), depois da novela Um Lugar ao Sol, tanto na TV Globo quanto no Globoplay – o serviço de streaming da emissora.

Na TV, basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da emissora. Na internet, é preciso ter uma conta no Globoplay, que oferece assinaturas a partir de R$ 24,90 ao mês e dá acesso tanto à programação da emissora e também a um catálogo com filmes e séries famosos. Por lá, é possível assistir ao mesmo sinal da TV Globo e também ao sinal das câmeras exclusivas que ficam espalhadas no confinamento, estilo Pay-per-view.

Para assinar o serviço, basta visitar o endereço www.globoplay.globo.com.

