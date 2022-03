Jogo da Discórdia BBB 22: ranking abre novos confrontos no jogo

Brothers tiveram que montar ranking do BBB 22 de acordo com as palavras sorteadas por eles

Os brothers se reuniram para mais um jogo da discórdia no BBB 22 nesta segunda-feira, 21 de março. Nesta semana, cada participante tinha que montar seu ranking pessoal na casa, de acordo com os adjetivos sorteados por eles. Abaixo, veja como cada um montou a sua lista.

Como foi o Jogo da Discórdia no BBB 22 completo

Como de costume, o jogo da discórdia começou com os emparedados. Eles foram os primeiros a montar seus ranking pessoais, do mais até o menos ou do menos até o mais, de acordo com o adjetivo sorteado para cada um.

Eliezer tirou a plaquinha desagradável. Para ele, o brother mais desagradável é Douglas Silva. Em último lugar ele colocou Eslovênia.

1º lugar – Douglas Silva

2º lugar – Gustavo

3º lugar – Paulo André

4ª lugar -Lucas

5º lugar – Jessilane

6º lugar – Pedro Scooby

7º lugar – Arthur Aguiar

8º lugar – Lina

9º lugar – Natália

10º lugar -Laís

11 º lugar -Eslovênia

Douglas Silva tirou a plaquinha influenciável. Em primeiro lugar, ele colocou Laís. Eliezer e Eslovênia, também do Lollipop, completaram o pódio.

1º lugar – Laís

2º lugar – Eliezer

3º lugar – Eslovênia

4º lugar – Lina

5º lugar – Lucas

6º lugar – Jessilane

7º lugar – Natália

8º lugar – Gustavo

9º lugar – Arthur Aguiar

10º lugar – Paulo André

11º lugar – Pedro Scooby

Laís tirou a plaquinha arrogante. Sem surpresas, a médica colocou Arthur Aguiar, seu rival no jogo, como o mais arrogante da casa.

1º lugar – Arthur Aguiar

2º lugar – Douglas Silva

3º lugar – Pedro Scooby

4º lugar – Lucas

5º lugar – Paulo André

6º lugar – Natália

7º lugar – Lina

8º lugar – Jessilane

9º lugar – Eliezer

10º lugar – Eslovênia

11º lugar – Gustavo

Eslovênia tirou a plaquinha confiável. Para ela, os menos confiáveis são Gustavo, DG e Natália são os menos confiáveis. No topo da lista, ela colocou seu affair Lucas.

1º lugar – Lucas

2º lugar – Eliezer

3º lugar – Laís

4º lugar – Pedro Scooby

5º lugar – Lina

6º lugar – Arthur Aguiar

7º lugar – Jessilane

8º lugar – Paulo André

9º lugar – Natália

10º lugar – Douglas Silva

11º lugar – Gustavo

Pedro Scooby também tirou a plaquinha influenciável. Para o surfista, Eliezer é o mais influenciável da casa, seguido de Lucas e Eslovênia.

1º lugar – Eliezer

2º lugar – Lucas

3º lugar – Lina

4º lugar – Laís

5º lugar – Natália

6º lugar – Gustavo

7º lugar – Eslovênia

8º lugar – Jessilane

9º lugar – Arthur Aguiar

10º lugar – Paulo André

11º lugar – Douglas Silva

Arthur Aguiar escolheu o adjetivo confiável. Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva, seus amigos no jogo, são os mais confiáveis para ele. A menos confiável é Laís, sua maior rival na casa.

1º lugar – Paulo André

2º lugar – Pedro Scooby

3º lugar – Douglas Silva

4º lugar – Eliezer

5º lugar – Eslovênia

6º lugar – Lucas

7º lugar – Natália

8º lugar – Lina

9º lugar – Gustavo

10º lugar – Jessilane

11º lugar – Laís

Lina tirou a plaquinha desagradável. Ela elegeu Douglas Silva como o mais desagradável, seguido de Arthur Aguiar e Pedro Scooby. Suas amigas Jessilane e Natália ficaram por último na lista.

1º lugar – Douglas Silva

2º lugar – Arthur Aguiar

3º lugar – Pedro Scooby

4º lugar – Gustavo

5º lugar – Paulo André

6º lugar – Laís

7º lugar – Eslovênia

8º lugar – Eliezer

9º lugar – Lucas

10º lugar – Natália

11º lugar – Jessilane

Paulo André sorteou o adjetivo verdadeiro no jogo da discórdia do BBB 22. Sem surpresas, colocou os amigos Pedro Scooby, Arthur Aguiar e Douglas Silva no topo da lista. Lucas e Eliezer são os menos verdadeiros para o atleta.

1º lugar – Pedro Scooby

2º lugar – Arthur Aguiar

3º lugar – Douglas Silva

4º lugar – Laís

5º lugar – Gustavo

6º lugar – Jessilane

7º lugar – Lina

8º lugar – Natália

9º lugar – Eslovênia

10º lugar – Eliezer

11º lugar – Lucas

Jessilane também tirou a plaquinha de verdadeiro. A professora de biologia elegeu Eslovênia e Eliezer como os menos verdadeiros da casa. Lina e Pedro Scooby ficaram nas primeiras posições do ranking.

1º lugar – Lina

2º lugar – Pedro Scooby

3º lugar – Natália

4º lugar – Gustavo

5º lugar – Laís

6º lugar – Lucas

7º lugar – Douglas Silva

8º lugar – Arthur Aguiar

9º lugar – Paulo André

10º lugar – Eliezer

11º lugar – Eslovênia

Lucas tirou o adjetivo desagradável e colocou Gustavo em primeiro lugar. O segundo para ele é Paulo André. Eslovênia e as ‘comadres’ são as menos desagradáveis para o estudante de Medicina.

1º lugar – Gustavo

2º lugar – Paulo André

3º lugar – Arthur Aguiar

4º lugar – Eliezer

5º lugar – Pedro Scooby

6º lugar – Douglas Silva

7º lugar – Laís

8º lugar – Lina

9º lugar – Jessilane

10º lugar – Natália

11º lugar – Eslovênia

Gustavo tirou a plaquinha arrogante no jogo da discórdia do BBB 22. O bacharel em Direito elegeu Arthur Aguiar e Eslovênia como os mais arrogantes da casa. No fim do ranking ele colocou Laís e Jessilane.

1º lugar – Arthur Aguiar

2º lugar – Eslovênia

3º lugar – Eliezer

4º lugar – Paulo André

5º lugar – Lucas

6º lugar – Douglas Silva

7º lugar – Lina

8º lugar – Natália

9º lugar – Pedro Scooby

10º lugar – Jessilane

11º lugar – Laís

Natália ficou por último e também escolheu o adjetivo influenciável. Para a mineira, Paulo André e Eslovênia são os mais influenciáveis e os menos são Pedro Scooby e Gustavo.

1º lugar – Paulo André

2º lugar – Eslovênia

3º lugar – Laís

4º lugar – Lucas

5º lugar – Eliezer

6º lugar – Arthur Aguiar

7º lugar – Lina

8º lugar – Douglas Silva

9º lugar – Jessilane

10º lugar – Gustavo

11º lugar – Pedro Scooby

Quem vai sair do BBB 22 hoje

A nona eliminação do BBB 22 acontece amanhã, terça-feira. Douglas Silva, Eliezer e Laís são os emparedados da semana e um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil.

O jogo da discórdia é essencial para o andamento do programa, mas muito mais importante para quem está na berlinda. Essa é a última chance que o trio tem para convencer a audiência a deixá-los no programa.

A eliminação começa às 22h20, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Um Lugar ao Sol. O público também pode acompanhar o programa pelo Globoplay, na aba “Agora na TV”.

Programação da semana

Segunda-feira (21/03): jogo da discórdia

Terça-feira (22/03): eliminação

Quarta-feira (23/03): festa do líder Arthur Aguiar

Quinta-feira (24/03): prova do líder

