Julia Gama BBB 22: quem é a suposta participante do BBB?

A vigésima segunda edição do Big Brother Brasil está se aproximando e todos os dias surgem alguns novos nomes entre os cotados. Alguém que tem aparecido nas listas de apostas é a Miss Brasil 2020. Será que realmente veremos Julia Gama no BBB 22?

Quem é Julia Gama do BBB 22?

Cotada para integrar o elenco do BBB 22, a modelo Julia Gama tem 28 anos de idade, é natural de Porto Alegr (RS), e é embaixadora Internacional da Luta contra a Hanseníasee. Julia começou a carreira no mundo dos concursos de beleza em 2012, quando participou do A Mais Bela Gaúcha. Cerca de dois anos antes, a ideia de competir havia surgido pela primeira vez, quando ela foi incentiva por uma amiga a se inscrever.

Depois de participar do A Mais Bela Gaúcha, Julia Gama do BBB 22 competiu no Miss Mundo Brasil 2014, ela venceu a disputa e conseguiu representar o país no Miss Mundo, em que ela alcançou o Top 10 do concurso.

Em 2016, a famosa se mudou para a China, ela morou na Ásia durante 3 anos e trabalhou como atriz durante este período. Distante dos seus trabalhos no mundo da beleza, ela também chegou a estudar engenharia química. Quando era mais nova, ela participou de campeonatos infantis de patinação artística e praticou vôlei, judô e boxe.

Em agosto de 2020, ela conquistou o título de Miss Brasil e em maio de 2021, conseguiu o posto de vice campeã da 69ª edição do Miss Universo. A coroa do primeiro lugar ficou para a mexicana Andrea Meza.

Polêmica após se posicionar contra Bolsonaro

No começo do mês de novembro de 2021, a cotado para o BBB 22 Julia Gama soltou uma bomba em suas redes sociais pouco antes do Miss Brasil 2021. A famosa revelou que foi desconvidada pelos responsáveis pelo concurso de beleza, inicialmente ela é quem daria a coroa para a nova campeã do título.

Segundo a vice Miss Universo em entrevistas na época, isso teria acontecido, pois Julia se posicionou contra o presidente Jair Bolsonaro, o que teria desagradado os donos e diretores da organização, abertamente bolsonaristas.

A miss se justificou e disse que se pronunciou após o término de seu contrato – que exigia que ela fosse neutra politicamente – e que tentou conversar com os organizadores várias vezes, mas ficou sem resposta. O assunto tomou as redes sociais e veículos de comunicação do país.

Quando estreia o BBB22?

A nova temporada, que pode contar com Julia Gama como um dos participantes do BBB 22, irá começar no dia 17 de janeiro de 2022, segunda-feira. O reality vai ao ar logo após a novela “Um Lugar Sol”. A atração agora será comandada por Tadeu Schmidt, que foi escolhido para substituir Tiago Leifert, que resolveu deixar o programa.

Mais uma vez, o reality da Rede Globo vai trazer a divisão entre famosos e anônimos, mas quem teve entrar no camarote? Vote na Enquete BBB 22.