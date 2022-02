Maria expulsa do BBB 22: atriz sai do reality após agredir Natália

Maria foi expulsa do BBB 22 após bater com um balde na cabeça de Natália, durante o jogo da discórdia. A atriz foi chamada ao confessionário para receber o anúncio da produção; ela saiu do reality sem se despedir da casa. A decisão foi anunciada na tarde de terça-feira, 15 de fevereiro, e deixou os participantes em choque.

No início da tarde desta terça-feira, Maria foi chamada ao confessionário e recebeu a notícia de que foi expulsa do BBB 22 por agressão contra Natália.

Os participantes foram avisados em seguida pela produção. “Foi reavaliada cuidadosamente as imagens do jogo de ontem e a atitude da Maria com a Natália acabou virando uma agressão. Com isso, maria infringiu uma das regras do programa. Foi desclassificada e acaba de deixar o BBB 22”, informaram.

🚨URGENTE: Maria está expulsa do #BBB22. Veja o momento em que Boninho informa a decisão aos participantes pic.twitter.com/fof49qadU4 — CHOQUEI #BBB22 (@choquei) February 15, 2022

Por que Maria foi expulsa do BBB 22?

Maria foi expulsa do BBB 22 porque bateu com um balde na cabeça de Natália durante a dinâmica de discórdia na segunda-feira, 14 de fevereiro. Durante o jogo, os brothers jogavam água nas cabeças uns dos outros, mas Maria foi além, se exaltou e pesou a mão na hora de dar um banho na mineira, assim o balde acabou atingindo a cabeça da participante.

No momento, Natália se pronunciou. “Aqui só não pode bater o balde na cabeça né”, comentou. No mesmo instante, Maria percebeu o erro e se desculpou. Logo em seguida, Tadeu Schmidt anunciou o intervalo do programa.

Quando o reality show retornou, o apresentador falou sobre o assunto antes de continuar com o jogo. “Atenção que a gente precisa resolver uma questão aqui agora, Maria você foi muito descuidada no momento de jogar a água na Natália e acabou atingindo a Natália na cabeça”, alertou Tadeu.

Maria se justificou: “escorregou da minha mão”. Em seguida, o apresentador questionou a designer de unhas: “Natália está tudo bem por você?”. “Está tudo bem, senti um pouco de agressividade, mas está tudo bem”, declarou a sister.

Assista ao momento:

Revolta do público

Como era de se esperar, o momento gerou barulho nas redes sociais. Parte do público não se contentou com a bronca que Tadeu Schmidt deu em Maria e a forma que a produção do programa lidou com a situação, muitos pediram pela expulsão de Maria do BBB 22.

Além do nome da participante, “foi agressão” e “não escorregou” foram parar no Trends Topics do Twitter, ranking que marca os assuntos mais comentados do momento.

“Mas é óbvio que a Natália não vai falar que foi agressão, ela não vai querer a expulsão de alguém, é a produção que tem que tomar essa atitude. Que coisa ridícula”, comentou uma fã do reality show. “Gente não tem dificuldade alguma para ver que isso foi agressão, nunca isso que o balde escorregou da mão dela, foi com força sim! Maria expulsa”, disse outra.

Natália ouviu provocação após agressão

Após o momento durante o programa ao vivo, Natália foi procurada por Maria, que se desculpou e tentou explicar o que aconteceu. Depois que a sister se afastou, a designer de unhas disse para Douglas Silva e Arthur Aguiar que ouviu Maria, agora expulsa do BBB 22, dizer: “bem feito”.

“Foi sem querer sendo que ela virou e falou ‘bem feito’? Ela falou na hora que eu falei assim: ‘mas pode pegar no negócio e tal?’ Falei que meu microfone molhou e tudo, aí ficou silêncio. Tadeu não respondeu nada, ela virou e falou bem feito”, afirmou Natália.

“Não foi por causa do microfone?”, questionou Arthur. “Não sei”, respondeu Natália, ainda brava com a situação.

Expulsões no Big Brother Brasil

Ao longo dos mais de 20 anos de programa, a produção precisou retirar alguns participantes da casa, assim como agora Maria foi expulsa do BBB 22. A última vez que a atitude drástica precisou ser tomada foi em 2019, quando Hariany empurrou Paula pouco antes da final da temporada. Relembre as expulsões:

Daniel Echaniz – BBB 12

Daniel foi expulso por ir para a cama com uma participante que estava muito embriagada. A produção questionou a sister no dia seguinte, para saber se ela se lembrava estar no edredom com o brother, mas a participante não tinha recordações do ocorrido. Por isso, Daniel foi expulso por abuso.

Ana Paula Renault – BBB 16

Uma das expulsões mais lembradas do programa, Ana Paula foi expulsa do reality show após dar dois tapas no rosto de um adversário.

Marcos Harter – BBB 17

O participante foi retirado da casa por conta da maneira que agiu com Emily, que mais tarde venceu a edição. O brother foi acusado de ser agressivo e abusivo na casa. Próximo ao final da temporada, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher instaurou um inquérito para investigar as atitudes de Marcos, foi aí que a produção resolveu tirar o médico da casa.

Vanderson Brito – BBB 19

O participante foi expulso logo no começo da temporada de 2019, tudo aconteceu depois que Vanderson foi acusado, fora da casa, de violência contra a mulher e abuso por uma ex-parceira. Por conta das denúncias, ele foi retirado do confinamento.

Hariany Almeida – BBB 19

Hariany e Paula se desentenderam na última festa do BBB 19 e a goiana acabou empurrando a amiga, que caiu no chão. No dia seguinte, Tiago Leifert informou que Hari não estaria na final do programa e estava expulsa do BBB.

