Quem ganha o BBB 22? Enquete aponta brother favorito na 4ª semana

Há um mês no ar, o BBB 22 já teve três eliminações e a entrada de dois novos brothers na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. Com as movimentações do jogo, o público começa a escolher seus participantes favoritos e aqueles não tão queridos assim. Quem ganha o BBB 22? As enquetes já apontam quem tem mais chances de vencer o programa.

Quem ganha o BBB 22?

Quem ganha o BBB 22 é Arthur Aguiar – é o que diz as enquetes do DCI e UOL. O ator de Rebelde aparece como favorito em ambas as pesquisas, seguido de alguns membros do grupo Pipoca.

DCI

Na enquete do DCI, Arthur é o favorito para vencer o BBB 22 com 43,73% dos votos. Em segundo lugar está Lucas, que soma 22,24% dos votos dos participantes da enquete. Quem fecha o pódio é Vinícius, com 10,19% de favoritismo.

UOL

Por enquanto, o ator também aparece como o mais querido pelo público, com 33,89% dos votos. O segundo lugar fica para Vinícius, que está com uma porcentagem próxima de Arthur, com 31,74%. Eslovênia aparece na terceira posição com 6,77% dos votos.

BBB 22 ganha mais dois participantes

Até agora, o Big Brother Brasil já eliminou três participantes, mas ganhou novos moradores. Isso porque na última sexta-feira, foi construída uma casa de vidro na academia da casa mais vigiada do Brasil.

Ficou a cargo do público decidir se Gustavo e Larissa deveriam entrar ou não da disputa. Com 52,77% dos votos do público, os dois integraram o elenco do BBB 22 na noite do último domingo. Eles ficaram imunes a votação do paredão e também precisaram dar um voto aberto e em consenso – os dois escolheram Brunna.

Agora, o programa tem 19 participantes novamente. Os três primeiros eliminados foram Luciano e Rodrigo, da Pipoca, e Naiara Azevedo, do Camarote. Na próxima terça-feira, mais um brother vai deixar a competição. O quarto paredão é formado por Arthur Aguiar, Bárbara e Natália.

Como assistir o reality show?

O BBB 22 vai ao ar todos os dias na Rede Globo. O horário pode variar de acordo com a programação diária da emissora, mas o reality costuma começar por volta das 22h15. No domingo, a edição começa mais tarde, às 23h10, após a exibição do Fantástico.

Os fãs que não querem perder nenhum momento do reality não precisam esperar a edição ao vivo. O GloboPlay oferece onze câmeras exclusivas para os assinantes – os preços começam em R$24,90, sendo possível optar por planos anuais ou mensais.

Depois que a assinatura estiver concluída, basta clicar na aba ‘BBB’ e em ‘Acompanhe a casa’ ou em qualquer uma das outras câmeras disponíveis.

