Naiara Azevedo no BBB? Veja 10 participantes ‘certos’ para 2022

A próxima edição do Big Brother Brasil só começa no dia 17 de janeiro, mas algumas listas com nomes de participantes do BBB 22 já têm rolado na web. A última especulação cita Naiara Azevedo no BBB – a cantora é dona do hit 50 reais.

Naiara Azevedo no BBB 22?

Quem deve estar na vigésima segunda edição do programa é a cantora Naiara Azevedo. O nome da suposta participante do BBB foi divulgado pelo jornalista Leo Dias, do jornal Metrópoles, na sexta (19/11). Anteriormente, o jornalista já havia divulgado mais nove nomes que devem estar na próxima edição.

A artista estourou no país inteiro em 2016 com o hit ’50 reais’. Desde então, acumula mais de 1 milhão de ouvintes em suas músicas no Spotify. Ela se separou recentemente do marido Rafael Cabral, com quem foi casada por nove anos.

Lexa no Big Brother Brasil 2022

Lexa – Outra cantora que deve estar na próxima edição do reality, segundo Léo Dias, é Lexa. A funkeira fez muito sucesso nos últimos anos com as músicas ‘Sapequinha’ e ‘Chama Ela’ – a artista até ganhou um documentário no GloboPlay, Lexa: Mostra Esse Poder. Ela é casada com MC Guimê desde 2018.

Di Ferrero – BBB 22 participantes

Vocalista do NxZero, banda de enorme sucesso dos anos 2000, Di Ferreiro também aparece como possível cotado para o BBB 22. O cantor é a voz das músicas ‘Razões e Emoções’, ‘Cartas Para Você’ e ‘Cedo ou Tarde’. Ele segue carreira solo desde 2018, e em 2019, foi o vencedor do Show dos Famosos, do Domingão do Faustão. É casado com a modelo Isabeli Fontana desde 2016.

MC Carol no BBB 22?

Mais uma cantora estará presente no BBB 22. MC Carol ficou conhecida pelo hits’Meu Namorado é Mó Otário’, ‘Bateu Uma Onda’ e ‘Jorginho Me Empresta a 12’. Ela já foi comentarista de outro reality show, Soltos em Floripa, da Amazon Prime Video.

Ellen Roche – BBB 22 participantes

A atriz Ellen Roche é mais possível participante do reality show. A artista acumula dezenas de novelas durante sua carreira artística. A paulistana esteve em Éramos Seis (2019), O Outro Lado do Paraíso (2017), Haja Coração (2016), Sangue Bom (2013), entre outras produções. Em 2011, ela foi uma das participantes da oitava temporada da Dança dos Famosos. Atualmente, namora o também ator Guilherme Chelucci.

Rodrigo Simas

O ator Rodrigo Simas, irmão de Felipe Simas e Bruno Gissoni, ficou famoso por atuar em novelas da Globo. Seu último trabalho na emissora foi em Salve-se Quem Puder, que terminou neste ano. Ele também esteve em Órfãos da Terra (2019), Orgulho e Paixão (2018), Novo Mundo (2017), entre outras produções. Em 2021, participou da Super Dança dos Famosos, terminando a competição em segundo lugar. Atualmente, ele namora a atriz Agatha Moreira.

Aline Riscado – BBB 22 participantes

A modelo Aline Riscado, que recentemente mudou seu nome artístico para Aline Campos, ficou conhecida por ser bailarina do Domingão do Faustão, que agora está sob o comando de Luciano Huck. Ela também fez parte do Pânico na Band e atuou na novela Topíssima (2019), da Record. Foi casada por sete anos com Rodrigo Riscado, com quem tem um filho, Nathan – 0 casal se separou em 2015. Ela namorou o ator Felipe Roque por três anos, com quem terminou em 2019. Desde então, não assumiu nenhum outro relacionamento.

Negra Li pode estar com Naiara Azevedo no BBB

Negra Li é mais um suposto nome da lista do BBB 22. A voz de ‘Você Vai Estar na Minha’ acumula mais de 1 milhão de ouvintes no Spotify. Ela ficou famosa ao estrelar o filme Antônia (2006), que virou seriado na Rede Globo no ano seguinte. Já lançou quatro álbuns de estúdio: Guerreiro, Guerreira (2005), Negra Livre (2006), Tudo de Novo (2012) e Raízes (2018). Tem dois filhos, Sofia e Noah, frutos do casamento com Carlos Crésio Júnior, de quem se separou em 2019.

Relembre a trajetória de Juliette no Bi Brother Brasil

Jonathan Azevedo – BBB 22

Jonathan Azevedo é mais um ator da Globo que pode estar no BBB 22. Ele ficou conhecido por interpretar Sabiá na novela A Força do Querer (2017). Também possui outros folhetins da emissora em seu currículo como A Regra do Jogo (2015), Em Família (2014), Salve Jorge (2013) e Insensato Coração (2011). Em 2019, foi um dos participantes da Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão. Atualmente está no ar no GloboPlay como Eurípedes na segunda temporada de Verdades Secretas. É pai de Matheus Gabriel, fruto do relacionamento com Maria Patrícia.

Ícaro Silva – BBB 22 participantes

Por fim, Ícaro Silva aparece como cotado para o programa. O ator também estrelou dezenas de novelas, como Verão 90 (2019), Pega Pega (2017), Joia Rara (2013) e Malhação (2003). Ele interpretou o Capitão Ferreira em Coisa Mais Linda (2019), série da Netflix, e Silvio, em Todas as Mulheres do Mundo (2020), produção do GloboPlay. Atualmente, está no ar como Joseph em Verdades Secretas II. Atualmente, ele namora o ator Lucas Leto.

