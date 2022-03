O anjo é autoimune BBB 22? Paulo André terá poder no paredão

Paulo André venceu a décima prova do anjo da edição e terá poder na formação de paredão de hoje, domingo, 27 de março. O anjo é autoimune no BBB 22 desta semana? A dinâmica foi autoimune apenas duas vezes durante a atual temporada do reality show.

O anjo é autoimune hoje BBB 22?

O anjo desta semana não é autoimune, Paulo André terá que dar o colar de imunidade para um dos colegas de confinamento e ainda correrá o risco de ir ao paredão. Por enquanto, a maior probabilidade é que o atleta dê a imunidade para Arthur.

Os brothers já conversaram sobre o assunto no confinamento, Paulo André já recebeu imunidade pelas mãos de Arthur duas vezes e além disso, o grupo conhecido como ‘Disney’ no programa, já brigou sobre o assunto, quando o ator disse ter sido colocado no paredão por Scooby, Paulo e Douglas ao decidiram ceder a liderança para Lina.

O anjo de Paulo André não é autoimune hoje no BBB 22 e o brother será o primeiro a pronunciar na noite de votação. Depois que o atleta der o colar de imunidade para um colega, Linn da Quebrada poderá fazer sua indicação e depois a casa irá votar.

O BBB 22 de hoje começa às 23h10, depois do Fantástico, de acordo com a programação oficial da Rede Globo, disponível para consulta no site da emissora. Segundo o cronograma, o reality show ficará no ar durante 1 hora e 20 minutos, até às 00h30, horário em que começa o Domingo Maior com a exibição do filme Rogue One – Uma História Star Wars.

Quem já foi imunizado pelo anjo no BBB 22

Primeiro paredão: primeiro anjo do BBB 22 foi autoimune

Segundo paredão: Rodrigo imunizou Eliezer

Terceiro paredão: Bárbara ficou imune e também pôde imunizar Laís

Quarto paredão: Paulo André e Pedro Scooby imunizaram Douglas Silva

Quinto paredão: Arthur Aguiar imunizou Natália

Sexto paredão: Douglas Silva imunizou Gustavo

Sétimo paredão: Arthur Aguiar imunizou Paulo André

Oitavo paredão: Arthur Aguiar imunizou Paulo André

Nono paredão: Lucas imunizou Eslovênia

Qual BBB 22 ganhou mais seguidores até agora; Paulo André lidera ranking

Como foi a prova do anjo dessa semana?

Paulo André venceu uma prova que exigia agilidade e habilidade na tarde de ontem, sábado, 26 de março. Na disputa, era necessário jogar uma bolinha por debaixo de uma trave com o objeto de tirar todas as sujeiras de um dente gigante. Depois que todas as placas eram jogadas para fora da pista, o brother devia apertar um botão para finalizar a disputa.

A briga pelo décimo anjo do BBB 22, que não é autoimune, foi realizada em rodadas e depois contou com uma final. De dois em dois, os brothers competiam e alguém era eliminado, o embate final foi entre Paulo André e Pedro Scooby. O paulista levou a melhor e foi coroado campeão.

Após a vitória, Paulo André determinou os castigados do monstro desta semana: Eslovênia e Lucas. Ambos estavam no vip e foram direto para a xepa do reality show, além de perderam 300 estalecas cada. “Você disse que eu era figurante na sua história. Quem sabe agora eu deixo de ser”, disse PA ao escolher o casal para a dinâmica. Agora o grupo vip tem apenas Lina, Jessilane e Natália.

Brothers conversaram sobre jogo, opções de voto e a próxima formação de paredão da temporada:

