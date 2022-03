O líder vai mandar quem para o paredão? Lucas já tem alvos

Mais uma disputa do líder foi realizada no BBB 22 e agora os brothers se preocupam com a nova berlinda da edição. O líder vai mandar quem para o paredão? Lucas é o novo chefão da casa e terá a missão de mandar alguém direto para a berlinda durante a noite de votação, no domingo (13), este indicado ficará de fora da prova bate e volta.

O líder vai mandar quem para o paredão?

Eliezer, Pedro Scooby e Paulo André podem ser indicados por Lucas no oitavo paredão do BBB 22. O nome de Eliezer surgiu na boca do estudante de medicina antes mesmo da prova do líder acontecer e depois voltou a ser citado após a coroação de Lucas. Já a dupla Scooby e P.A foi cogitada durante conversas no quarto do líder, na madrugada (12) pós prova do líder, o que capixaba acredita que poderia movimentar o jogo.

Na semana passada, muito antes de se tornar líder pela segunda vez no BBB 22, Lucas conversou com Paulo André e revelou que Eliezer havia se tornado seu alvo no confinamento. A conversa aconteceu na madrugada de domingo (6) para segunda-feira (7), antes da dupla discutir feio durante o jogo da discórdia da semana, o que piorou a relação dos dois na casa.

Na madrugada deste sábado (12), após vencer a prova de resistência que lhe rendeu a liderança. Lucas conversou com Eslovênia e contou que Natália havia pedido que ele colocasse Eliezer em seu grupo de vips. “Aí eu falei: ‘ele é minha indicação para o paredão e eu vou colocar o moleque?’ Cara, que loucura né?”, comentou.

A possível indicação de Paulo André e Pedro Scooby do líder Lucas para o paredão virou assunto entre Lucas e Eslovênia no quarto do líder no final da madrugada deste sábado. A sister citou a possibilidade de o namorado mandar Douglas, Paulo ou Scooby para a berlinda e o estudante de medicina avaliou: “o melhor seria eu ir no Pedro”.

Eslovênia opinou que se fosse a líder, mandaria Paulo André para a berlinda, pois acha o brother confuso. Lucas considerou a indicação e também comentou: “mas ele ganha tudo [provas]”.

Para quem não lembra, Lucas já foi líder no BBB 22 e foi certeiro em sua indicação. O brother mandou Brunna Gonçalves para a quinta berlinda da edição e a dançarina foi eliminada com 76,18% dos votos do público. Tiago Abravanel, que foi o segundo líder da temporada e indicou Rodrigo ao paredão, também acertou em sua indicação, já os demais chefões da casa mandaram participantes que retornaram da berlinda.

Douglas indicou Naiara no primeiro paredão e a sister escapou da eliminação, Jade Picon indicou Arthur no terceiro e quarto paredão e o brother não saiu, Paulo André indicou Lina, que ficou no jogo, e na semana passada Pedro Scooby votou em Jessilane, que também permaneceu na casa.

Público quer Laís no paredão

Apesar de o nome de Laís não ter sido citado por pelo líder Lucas como alguém que vai mandar para o paredão, o público deseja ver a médica na berlinda.

Na parcial da enquete “quem o líder Lucas deve indicar para o paredão do BBB 22?” do UOL, a sister aparece em primeiro lugar e soma 27,20% dos mais de 1200 votos computados até o momento. Em segundo aparece Vinicius com 18,00% e completando o Top 3 vem Gustavo com 16,80%.

Como vai ser a dinâmica do 8º paredão

Lucas e Eliezer terão grande poder no próximo paredão da edição. Lucas, por ser o líder, mandará alguém direto para o paredão e sem chance de escapar na prova bate e volta. Eliezer, por ter sido vetado por Scooby da disputa do líder, vai ter o poder de indicar alguém para a berlinda. Este indicado por Eliezer terá direito de participar do bate e volta.

Quem for o alvo de Eliezer vai ganhar a chance de contragolpear e puxar alguém para o paredão. Depois, a casa irá votar e o mais citado entre os participantes também vai parar na berlinda. Quem vencer o bate volta entre o mais votado da casa, indicado de Eliezer e contragolpeado, vai fugir do paredão. O anjo desta semana não será autoimune, assim, antes da votação começar, alguém será imunizado pelo vencedor da prova.

Confira como foi a prova de resistência vencida por Lucas:

Leia também

Quem está no vip e na xepa do BBB 22 do líder Lucas