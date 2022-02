O que tem no BBB 22 hoje: horário da festa do líder na quarta (9/2)

O que tem no BBB 22 hoje: horário da festa do líder na quarta (9/2)

Depois de dias tensos no Big Brother Brasil, que contaram com votação, jogo da discórdia e eliminação, nesta quarta-feira (9), os brothers vão poder relaxar pela primeira vez nesta semana. O que tem no BBB 22 hoje? A liderança de Jade Picon será celebrada e o público vai conhecer os dois novos participantes da edição.

O que tem no BBB 22 hoje?

Hoje é dia de festa do líder no BBB 22 e o tema escolhido foi “Mundo Fashion”. Além disso, o programa irá anunciar os nomes dos moradores da Casa de Vidro durante o programa ao vivo.

A dinâmica começará na sexta-feira (11), durante o fim de semana, o público irá votar se os dois confinados vão sair da casa de vidro e integrar oficialmente o elenco da temporada ou não. Esta votação será encerrada no domingo (13).

A casa de vidro em que os novos participantes irão morar será na própria residência dos brothers da edição, ou seja, no confinamento atual do reality show. Esses novos integrantes não serão famosos, eles fazer parte do time de pipocas da temporada.

Para manter a segurança de todos em relação a covid-19, os moradores da casa de vidro já estão em um pré-confinamento, ambos estão vacinados, foram testados e serão novamente testados antes de entrarem na casa.

Se o público votar “sim” e os dois entraram de uma vez no confinamento, a dupla estará imune no paredão desta semana. “Os dois, juntos, vão ter que dar um voto aberto e em consenso. Não é uma indicação, é mais um voto da casa”, explicou o apresentador Tadeu Schmidt.

Festa do líder

Quem será homenageada na comemoração é Jade Picon, que venceu a terceira disputa de liderança da temporada. A festança irá começar no final da noite de hoje no confinamento do BBB 22 e seguirá pela madrugada de quinta-feira (10). Quem decide o momento de encerrar tudo é a produção, que para a música e avisa os participantes que é hora de voltar para o interior da casa.

Na última segunda-feira (7), quando foi informada sobre o tema da festa, Jade Picon ganhou mil estalecas para poder comprar o que quisesse de “mimos” para a comemoração. A sister optou por uma barca de sushi, moscow mule e kit gin.

Os demais integrantes do grupo vip puderam escolher, em conjunto, um presente para a festa de hoje da líder Jade no BBB 22. Eles usaram as próprias estalecas e compraram uma câmera instantânea.

Como assistir o BBB 22 ao vivo

Para assistir a festa do líder que vai acontecer hoje no BBB 22, há duas opções. Uma é paga e permite que você acompanhe toda a comemoração, sem cortes e ao vivo. Já a outra opção é para quem não quer gastar nada, mas ainda tem interesse em descobrir o que rolou de interessante na atração.

BBB 22 Ao vivo – Para assistir a festa completa e ao vivo, será necessário desembolsar um valor entre R$ 19,90 e R$ 89,90 para adquirir um dos pacotes da Globoplay. A plataforma permite que o assinante de qualquer plano do catálogo tenha acesso ao Pay Per View, assim você pode escolher o que melhor servir para você, seja o pacote mais barato ou o mais caro.

Assistir BBB 22 De graça – Se não quiser pagar nada, será necessário esperar até a edição de amanhã, quinta-feira (10), que fará um compilado com os melhores momentos da comemoração. Assim, você assistirá parte da festa do líder de Jade Picon, que acontecerá hoje no BBB 22, editada pelo programa e totalmente de graça.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai começar às 22h40 hoje, quarta-feira (9), depois da novela Um Lugar ao Sol, de acordo com o cronograma oficial da Rede Globo. A edição de quarta-feira mostrará um resumo da eliminação da semana, que aconteceu ontem (8), depois mostrará o pós paredão, trechos do dia dos confinados e o começo da festa do líder de Jade.

Além disso, nas quartas é exibido o quadro Big Terapia com o humorista Paulo Vieira, uma novidade desta edição do reality show. Depois da edição de hoje do Big Brother Brasil, irá ao ar Aruanas, a partir das 23h35, série que foi exibida no Cinema Do Líder desta semana.

Programação de hoje do BBB 22

QUARTA-FEIRA, 09/02/2022

04:00 Hora Um

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo E A Rosa

15:20 Futebol – Supercopa Feminina – Semifinal – Flamengo x Grêmio

17:30 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:25 Além da Ilusão

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:40 Big Brother Brasil

23:35 Cinema Do Líder – Aruanas – 2ª Temporada

01:15 ornal da Globo

02:05 Olimpíadas De Inverno 2022

Assista o trailer de Aruanas:

O que vai acontecer nos próximos dias

Na quinta-feira (10) será realizada a nova prova do líder da temporada. Depois que alguém for coroado novo rei ou rainha do pedaço, será feita uma divisão na casa para definir quem estará no vip e quem irá para a xepa esta semana. Até agora Douglas, Tiago e Jade – que ganhará sua festa especial do BBB 22 hoje – foram os líderes da casa.

Na sexta-feira (11) é previsto que aconteça uma outra festa no confinamento. As comemorações de fim de semana podem contar com algum cantor convidado e tem figurino estabelecido pela produção. Se nada mudar, no sábado (12) é esperado que seja realizada a quarta prova do anjo da temporada. O programa ainda não informou se o colar de imunidade desta semana será dado a alguém pelo vencedor ou se a disputa será autoimune.

No domingo (13), o vencedor da prova do anjo ganhará um almoço especial no período da tarde, ao lado de alguns colegas de confinamento, e receberá uma mensagem em vídeo dos familiares e amigos. A noite, durante o programa ao vivo, os brothers irão votar e mais um paredão será formado.

Leia também

Enquete BBB 22: com a saída de Naiara, quem deve ganhar o BBB 22?