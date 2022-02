Enquete BBB 22: com a saída de Naiara, quem deve ganhar o BBB 22?

Quem já saiu do BBB 22

O BBB 22 já eliminou três participantes. Luciano foi o primeiro participante a deixar o Big Brother Brasil de 2022, o dançarino era do time dos anônimos e caiu na berlinda ao ser puxado por Naiara Azevedo em um contragolpe. A disputa do catarinense no paredão foi contra Natália e Naiara. Enquanto Luciano somou 49,31% dos votos para sair, Natália ficou com 34,89% e Naiara Azevedo com 15,8%.

O segundo paredão da temporada também eliminou um participante do grupo dos pipocas, Rodrigo. O gerente comercial competiu contra Jessilane e Natália na berlinda, ele foi parar na disputa por permanência por causa de Tiago Abravanel, que era líder e o indicou. Rodrigo recebeu 48,45% dos votos, enquanto Natália somou 26,1% e Jessilane teve 25,4%.

Na terceira berlinda da temporada, Naiara foi parar na berlinda pois foi uma das escolhas de Jade Picon para as consequências da prova do líder. A influencer selecionou quatro brothers que abririam um pergaminho cada, algumas recompensas eram boas, outras ruins, Naiara acabou sendo enviada ao paredão. A sertaneja recebeu 57,77% dos votos no terceiro paredão e deixou o programa. Quem merece vencer o programa? A enquete BBB 22 quer saber sua opinião.

Até a noite de segunda (7), as parciais apontavam a eliminação de Douglas, até que o jogo da discórdia da semana foi realizado, desde então tanto Naiara quanto o ator eram apontados como possíveis eliminados. Tadeu Schmidt comentou que o resultado da votação mudou bastante ao longo do dia de eliminação.

Após a saída de Luciano, Rodrigo e Natália, continuam no jogo: Arthur Aguiar, Bárbara, Brunna Gonçalves, Douglas Silva, Eliezer, Eslovênia, Jade Picon, Jessilane, Laís, Linn da Quebrada, Lucas, Maria, Natália, Paulo André, Pedro Scooby, Tiago Abravanel e Vinícius. Quem merece vencer? Vote na enquete BBB 22!

Discurso de Tadeu para eliminar Naiara

O apresentador do BBB 22 não fez rodeios e lançou a verdade para os confinados. Schmitd contou que Arthur nem chegou a correr risco real de sair da casa e que ele não estava mal visto aqui fora por tentar fugir do paredão, como muitos brothers achavam.

Além disso, o jornalista foi incisivo e criticou a atitude de alguns confinados de “pipocarem” durante a formação de berlinda e jogarem voto fora ao optar indicar alguém com poucas chances de pisar no paredão. Quem merece ganhar o programa? Vote na enquete BBB 22 e opine!

O discurso do apresentador na íntegra foi:

Chegou a hora e quando eu terminar, seremos 17. E vai ser rápido, hoje eu vou ser direto como nunca: Arthur, você não passou nem perto de sair. Pode relaxar… O cara que é os olhos da casa, se apresentou como o novo jogador, que fez de tudo para escapar do paredão, não correu risco nenhum. Fica tranquilo, Arthur, você fica. A disputa foi entre Douglas e Naiara. E o nome de quem sairia mudou várias vezes nesses dois dias. Da pra fazer um monte de análises, mas algumas são evidentes. Para vencer o BBB, primeiro tem que fazer o óbvio, tem que querer muito, tem que mostrar que quer. Tem que se entregar totalmente aí dentro, esquecer o que estão pensando aqui fora, parar de ter medo do que está rolando aqui fora porque vocês não têm ideia mesmo. Não dá pra ficar de bobeira no BBB, não dá pra dizer que está de boa com tudo, não da pra dizer que está feliz com o paredão. E tem uma coisa que vai muito além do BBB, que vale para a vida toda, não dá pra desperdiçar voto. Pode ser grande artista, pessoa maravilhosa, alguém com quem a gente adoraria conviver, mas pra vencer o BBB, tem que estar comprometido. Quem fica, ganha uma chance para acordar. Eu vou concluir com a adaptação de uma frase muito famosa: ‘Dadinho coisa nenhuma, quem sai hoje é a Naiara’.

Quem ainda não recebeu voto no BBB 22

Eslovênia e Laís são as únicas participantes da edição que até agora não receberam nem mesmo um voto durante as formações de berlinda. A Miss Pernambuco esteve disponível em todas as votações da casa, já a médica podia ser opção para voto apenas na segunda semana do programa.

No primeiro paredão, Laís estava imune por vencer a primeira prova de resistência da temporada, ao lado de Bárbara. Já na terceira semana, a sister foi imunizada por Bárbara, que venceu um super anjo. Quem merece vencer a vigésima segunda edição do Big Brother Brasil? Vote na enquete BBB 22 do DCI!

Programação do Big Brother Brasil

Segunda-Feira: a semana sempre começa com o aguardado Jogo da Discórdia. O tema da dinâmica muda a cada semana e é definido pela produção do programa.

Terça-Feira: este dia define quem sai e quem fica no programa, os resultados de votação são sempre revelados ao vivo na noite de terça, quando o apresentador Tadeu Schmidt encerra ao vivo a enquete BBB 22 oficial e logo após revela quem recebeu mais votos para sair.

Quarta-Feira: nas quartas, é realizado a festa do líder. O momento é muito aguardado por quem está no poder da casa, já que celebra o participante.

Quinta-Feira: começa tudo de novo e um novo líder é definido. Depois da prova pela liderança, as novas divisões da casa ocorrem e os brothers são separados entre vip e xepa.

Sexta-Feira e Sábado: Nas edições passadas, atividades como prova do líder e a festa do fim de semana variavam de dia, às vezes eram realizadas na sexta-feira, em outras ocasiões no sábado. No entanto, nesta temporada, a produção tem realizado um cronograma com poucas alterações e as festas tem sempre acontecido nas sextas e a disputa do anjo aos sábados.

Domingo: um dos dias mais importantes no confinamento, o domingo marca a data em que a nova berlinda é formada e a prova bate e volta também. No final do programa ao vivo, é aberta a enquete BBB 22 do reality show para dar início a nova votação da edição. No período da tarde, é realizado o almoço do anjo.

