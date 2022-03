Pai de Jade Picon é rico? Influencer faz declaração polêmica no BBB 22

Jade disse durante o BBB 22 que conquistou a independência financeira aos 13 anos de idade, mas o pai de Jade Picon é rico? A pergunta vem das redes sociais, que ficou surpresa com a revelação da jovem, hoje com 20, anos.

Pai de Jade Picon é rico?

Pai de Jade Picon é rico? Fomos atrás dessa curiosidade dos leitores sobre a participantes do BBB 22 e descobrimos que Carlos Picon, pai da influence, é empresário e atua diretamente como um dos donos da empresa Pantanal Mármore Granitos e Pedras, especializada no fornecimento e instalação de pedras naturais, granitos e mármores. Já a mãe da influenciadora, Monica Santini, é engenheira agrônoma.

A fortuna da influencer, atualmente confinada no BBB 22, nasceu na internet. Conforme a própria Jade já revelou em seus vídeos, ela teve um vida bastante privilegiada. Léo Picon, irmão mais velho da sister, ficou famoso ainda adolescente ao fazer parte dos ‘Colírios Caprichos’ e abriu sua marca de roupas ‘Approve’. Atualmente, ele é sócio de quatro empresas.

Jade trilhou um caminho parecido com o do irmão. Ao aparecer constantemente nos vídeos do primogênito, a garota conquistou seu próprio público. Hoje, ela tem o triplo do número de seguidores de Léo.

Ela também se tornou empresária – a sister é dona da marca de roupas Jade Jade, com preços que chegam até R$499,99. Jade também constrói sua fortuna fazendo publicidade em sua página no Instagram, com o valor de R$250 mil para cada post.

Jade Picon no BBB 22

Os últimos dias no BBB 22 não foram tão bons para Jade. No último domingo, ao defender sua permanência no programa, a influenciadora afirmou que doaria o prêmio para a caridade caso vencesse o jogo. “Seria maior que tudo, um sonho pra mim, poder usar toda essa minha experiência como veículo para ajudar milhares de pessoas, ganhando o prêmio e doando R$ 1,5 milhão para cinco instituições diferentes brasileiras”, afirmou.

O discurso gerou muitas críticas na internet. Famosos e anônimos criticaram a influenciadora por estar usando caridade como “moeda de troca”. A fala de Jade também repercutiu negativamente dentro da casa. Durante o jogo da da discórdia, Gustavo chamou a fala da sister de apelativa. “Seus 30 segundos foram os mais apelativos que eu já vi. Você conseguiu sua independência financeira e eu admiro isso. Aos 20 anos é pra poucos”, disse o brother.

Foi então que Jade o corrigiu: “Treze”. Gustavo continuou: “Melhor ainda. Mas você tem condições pra doar pra uma, cinco, vinte empresas. Eu achei muito apelativo”.

Assim como o brother, o público não gostou da declaração de Jade. “A Jade de família rica falando que tem independência financeira desde 13 anos kkkkkkkkkkk”, escreveu um internauta. “A jade se achando pela independência financeira aos 13 anos sendo que NASCEU RICA”, postou outro fã. A audiência também fez memes com a fala da confinada.

Assista ao vídeo sobre o jogo da discórdia do BBB 22 com Jade Picon

Quem sai hoje do BBB 22?

Jade Picon pode ser eliminada hoje do BBB 22. Até a tarde desta terça-feira, a famosa está com 89% de rejeição na enquete do DCI e deve deixar a casa mais vigiada do Brasil na sétima semana de jogo.

A sister começou como uma das favoritas do público, mas logo foi ‘cancelada’ por indicar Arthur Aguiar para a berlinda, mesmo depois de dizer que não faria isso. Alguns posicionamentos da jogadora dentro do programa também tem sido apontados como arrogância por parte da audiência.

Ao longo de sua trajetória no programa, Jade teve uma grande rixa com o ator de Rebelde e também se tornou a líder do quarto Lollipop. Foi líder duas vezes, e construiu uma amizade com Laís.

O resultado do paredão será anunciado a partir das 22h35, na Globo. Depois do fim do programa ao vivo, o eliminado bate um papo com Rafa Kalimann na Rede BBB.

