Jade Picon pode ter uma das maiores rejeições do BBB 22

Parcial do paredão BBB 22 atualizada: enquete já mostra quem sai (8/3)

Nesta terça (8), o público vai descobrir quem vai ser eliminado no paredão entre Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane. A votação segue acontecendo no Gshow, mas enquanto o resultado não sai, a parcial atualizada do paredão BBB 22 já mostra quem vai vencer esse duelo.

Parcial paredão BBB 22 atualizada – enquete UOL

Atualizada às 13h20 desta terça, a parcial do paredão aponta a eliminação de Jade Picon. Em ambas as enquetes do DCI e UOL, a influenciadora digital soma mais de 80% dos votos.

Jade Picon está isolada na liderança, com 89,96% dos votos e deve ser eliminada hoje. Jessilane e Arthur Aguiar não correm o menor risco de sair da casa – a professora de biologia tem 6,53%, enquanto o ator está em terceiro lugar com 3,52%.

A enquete do UOL aponta para um resultado parecido. Jade soma 84,73% dos votos. O segundo e o terceiro lugar estão bem distantes, com Jessilane somando 10,74% e Arthur com 4,53%.

As enquetes são extraoficiais e não tem interferência no resultado da votação, que será anunciado durante o programa desta terça. A votação ocorre apenas através da página do BBB no Gshow.

Web pede eliminação de Jade após jogo da discórdia

Se a situação de Jade Picon estava complicada, a sister conseguiu despertar ainda mais antipatia do público durante o jogo da discórdia realizado na última segunda-feira.

A sister revelou que conquistou sua independência financeira aos 13 anos, após ser criticada por Gustavo sobre seu discurso para permanecer na casa, em que ela disse que doaria o prêmio de R$1,5 milhão para instituições de caridade.

“Olá, meu nome é Jade e conquistei a independência financeira com 13 anos. Tudo começou quando meu pai fez um cartão de crédito pra mim e parei de usar o dele”, debochou um internauta. “E o bebê da Rihanna que já conquistou a independência financeira mês passado. Corre atrás, Jade.”, escreveu o roteirista André Brandt.

Isso porque a garota nasceu em família rica e se tornou milionária muito cedo. Parte dos internautas interpretaram a fala de Jade como arrogância e se mostraram ainda a favor da eliminação da mimada.

Votação Gshow

Acessa a página do BBB no Gshow. Em seguida, clique sobra a aba “Paredão BBB 22. Vote para eliminar: Arthur Aguiar, Jade Picon ou Jessilane?” e escolha quem dos três emparedados deve deixar o programa.

Para votar, é necessário ter um cadastro. Os internautas que já tiverem uma conta no portal Globo, basta colocar os dados do login. Quem nunca participou de nenhuma votação precisa dar algumas informações como nome, data de nascimento, e-mail e criar uma senha.

Depois é só clicar em ‘sou humano’ para fazer a validação de segurança. Em poucos segundos, o voto é confirmado. Os fãs do programa podem repetir o processo inúmeras vezes.

