Primeiro episódio de Pantanal será exibido hoje (24) no BBB 22 - Foto: Reprodução/Globo

Ação especial de divulgação do remake da novela será realizada na tarde desta quinta-feira (24)

Pantanal no BBB 22: brothers vão assistir ao primeiro episódio da novela

Pantanal no BBB 22: brothers vão assistir ao primeiro episódio da novela

Nesta quinta-feira (24), os brothers do BBB 22 vão assistir ao primeiro capítulo da novela Pantanal, que estreia na próxima segunda-feira na Globo. Além da sessão especial, os brothers receberão comidas, bebidas e objetos típicos da região e haverá a exposição de peças do figurino da folhetim.

Novela Pantanal será exibida primeiro no BBB 22

O primeiro capítulo da novela Pantanal será exibido no BBB 22 hoje. Os brothers vão assistir ao episódio com resolução 8K, recurso que traz como grande diferencial permitir uma experiência muito similar à que o expectador estaria vendo a olho nu, com precisão e realismo. O folhetim tem seu episódio inicial produzido neste formato, inaugurando a utilização dessa resolução em novelas.

A ação é mais uma parte da divulgação do remake adaptado por Bruno Luperi, grande aposta da Globo para 2022. Os confinados também vão conferir uma exposição com os figurinos da trama e objetos típicos da região pantaneira, além de ganharem comidas e bebidas para deixar a sessão ainda mais divertida. Quem assiste ao reality e não perde uma boa novela também terá um gostinho desse lançamento acompanhando a ação pelo Globoplay e no pay-per-view. Os melhores momentos da ação devem ser exibidos durante a edição desta quinta, apresentada por Tadeu Schmidt.

Pantanal tem o amor como fio condutor e a natureza como protagonista. Exibida pela primeira em 1990 pela extinta TV Manchete, a novela se tornou um dos maiores fenômenos da teledramaturgia brasileira. Trinta e dois anos depois, o folhetim escrito por Benedito Ruy Barbosa ganha uma nova versão adaptada pelo neto do autor da versão original.

O remake resgata as histórias de Juma Marruá e José Leôncio, papéis de Cristiana Oliveira e Cláudio Marzo (1940-2015) na primeira versão, que agora ficam com a novata Alanis Guillen e os veteranos Renato Góes e Marcos Palmeira.

Quando estreia Pantanal 2022?

Pantanal estreia em 28 de março, às 21h30, horário de Brasília. O primeiro capítulo terá 1h30 de duração e será apresentado no formato de longa-metragem. O folhetim fica no ar até 23h. O BBB 22 entra no ar logo depois e segue madrugada adentro.

O núcleo de José Leôncio será apresentado no primeiro episódio. As cenas vão mostrar o protagonista ainda criança, ao lado do seu pai Joventino (Irandhir Santos), que o ensina a ser um peão.

Logo no começo, o público vai ver pai e filho durante uma caça de marruás – é em uma dessas caçadas que o pai de Zé Leôncio desaparece e o fazendeiro nunca mais tem notícias dele.

Outros personagens importantes na trama são Gil (Enrique Diaz) e Maria Marruá (Juliana Paes). O casal chega à região pantaneira e se instala nas terras de José Leôncio. É então que nasce Juma, que se envolverá com Jove (Jesuíta Barbosa) na segunda fase da novela.

Pantanal é adaptada por Bruno Luperi, com direção artística de Rogério Gomes. A trama entra no horário das nove para substituir Um Lugar ao Sol.

+ Que horas começa o BBB 22 hoje, dia de prova do líder (24/03)