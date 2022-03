Parcial BBB 22 UOL atualizada aponta Jade eliminada com 84%

A votação para definir o 7º eliminado do Big Brother Brasil está aberta e Arthur, Jade e Jessilane correm o risco de deixar a competição. Mas qual dos emparedados vai sair nesta semana? Veja o que diz a Parcial BBB 22 UOL atualizada e saiba como votar no reality para a eliminação de terça0feira, 8 de março.

Parcial BBB 22 UOL atualizada – Jade eliminada

De acordo com a parcial atualizada do BBB 22 no UOL, que registrava mais de 378 mil votos às 21 horas de segunda-feira, 7 de março, Jade Picon será a eliminada do programa. A influenciadora aparece na primeira posição com alta rejeição: 84,30% dos votos.

Este é o primeiro paredão de Jade Picon. Ela foi para a berlinda depois de atender o Big Fone, que a mandou direto para o paredão e também deu a oportunidade da sister condenar outro nome para a berlinda. Ela puxou Arthur Aguiar para o paredão.

Jessilane é quem ocupa a segunda posição da votação. A professora, que foi para o paredão votada pelo líder Pedro Scooby, recebeu 11,05% dos votos. Embora esteja na segunda posição, o resultado parcial da enquete do UOL mostra que Jessi não corre risco de deixar o programa: a diferença entre ela e Jade é de mais de 76% dos votos.

O participante que ocupa a posição mais confortável na votação desta semana, Arthur Aguiar está em seu terceiro paredão. Na enquete BBB 22 desta semana, o ator aparece com apenas 4,65% dos votos.

A votação oficial da semana para definir quem será eliminado permanecerá aberta até o programa ao vivo de terça-feira, 8 de março.

Jade Picon promete comemoração se Arthur sair do BBB 22

Não é novidade para ninguém que Jade e Arthur têm vivido dias de guerra dentro do confinamento e, na jornada dos participantes, o paredão desta semana é o ponto alto da rivalidade no programa. Nas três vezes em que Arthur esteve no paredão, foi Jade quem condenou o ator para a berlinda.

Depois que a participante foi para a berlinda, Jade passou a fazer promessas no reality. Ela pediu para o público eliminar Arthur e deixar ela e Jessilane na competição e adiantou que, caso seu desejo seja atendido, ela vai pular na piscina e gritar “chupa esse pirulito”, fazendo referência ao quarto Lollipop.

Nas redes sociais, o posicionamento de Jade Picon virou alvo de críticas. Em uma publicação no Twitter, uma fã do reality falou sobre a diferença entre os rivais e destacou que Arthur pediu para ficar enquanto Jade pediu para Arthur sair.

Como votar para eliminar

Para tirar Jade Picon, Arthur Aguiar ou Jessilane do Big Brother Brasil, é preciso votar na enquete oficial do programa, no Gshow. O primeiro passo é acessar o site no endereço gshow.globo.com e fazer login. Depois disso, será possível votar.

Na enquete, clique em um dos participantes e, depois, selecione a caixinha “sou humano” da verificação de robôs. Uma mensagem de confirmação do voto será exibida para oficializar a computação dos votos.

Programação BBB 22

Domingo: Formação de Paredão;

Segunda-Feira: Jogo da Discórdia;

Terça-Feira: É que dia é a eliminação do BBB 22;

Quarta-Feira: Dia de festa do líder no BBB 22;

Quinta-Feira: Prova do Líder;

Sexta-Feira: Festa com show ao vivo;

Sábado: Prova do Anjo.

https://www.youtube.com/watch?v=kDNCXEZa5GM

