Parcial BBB UOL atualizada mostra que Vini é quem sai hoje (15/03)

Hoje (15) é dia de eliminação no Big Brother Brasil. Gustavo, Pedro Scooby e Vinícius estão no oitavo paredão do reality show e um deles vai dizer adeus ao prêmio de R$1,5 milhão. A parcial BBB do UOL já mostra que um deles deve deixar o programa com alta rejeição.

Parcial BBB UOL

Em consulta realizada às 13h desta terça-feira, a parcial do UOL indica que Vinícius deve ser o eliminado de hoje do BBB. O cearense soma 71,97% e está bem na frente dos adversários.

Gustavo e Pedro Scooby devem ganhar mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil. O bacharel em Direito está em segundo lugar com 21,01% dos votos, enquanto o surfista soma apenas 7,02%.

Enquete BBB 22 DCI

Os leitores do DCI também escolhem Vyni para sair do BBB. O concurseiro tem 72,95% de rejeição e altas chances de ser mais um membro do quarto Lollipop a deixar o programa.

Na segunda posição, mas com bem menos votos, está Gustavo, com 22,47%. Scooby fica por último, com 4,58%. Os dois não correm riscos de sair da casa.

As enquetes do UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação e possuem como única finalidade saber a opinião do público sobre o paredão.

Como foi formado o paredão?

A formação do oitavo paredão começou com Arthur Aguiar, anjo da semana, que imunizou Paulo André mais uma vez. Em seguida, foi hora da indicação do líder. Lucas colocou Pedro Scooby direto na berlinda, sob a justificativa de que o surfista é indiferente em relação ao jogo.

Eliezer, vetado por Scooby da prova do líder, teve direito a uma indicação e escolheu Gustavo para o paredão. Por sua vez, o brother tinha um contragolpe e puxou Vyni.

Na votação no confessionário, Douglas Silva teve o maior número de votos e ocupou a última vaga na berlinda. O intérprete de Dadinho, Gustavo e Vyni disputaram a prova bate e volta, e o ator levou a melhor.

Eslovênia votou em Douglas Silva

Vinicius votou em Douglas Silva

Laís votou em Douglas Silva

Eliezer votou em Douglas Silva

Natália votou em Arthur Aguiar

Jessilane votou em Eliezer

Linn da Quebrada votou em Douglas Silva

Paulo André votou em Eliezer

Douglas Silva votou em Linn da Quebrada

Pedro Scooby votou em Eliezer

Arthur Aguiar votou em Laís

Gustavo votou em Eliezer

Brothers defendem permanência na casa

Depois da formação do paredão, os brothers têm 30 segundos para defender a permanência na casa e tentar convencer o público a deixá-los no BBB.

Gustavo disse que entrou no programa com o propósito de jogar e ser estrategista. “Acho que estou vivendo e sentindo tudo aqui, e quero viver muito mais. A minha presença vai agregar muito ao jogo”, disse.

Scooby aproveitou para se defender da fala de Lucas sobre sua indiferença ao jogo: “Só queria dizer uma coisa que, diferente do que o Lucas falou, eu abri mão de muita coisa para estar aqui. Inclusive das coisas que eu mais amo no mundo, que são meus três filhos”.

Vyni adotou um tom cômico no seu discurso ao justificar sua permanência na casa. “Falo uma besteira de vez em quando? Falo, minha gente. Mas não me cancelem, não! Minha gente, deixa eu ficar! Eu gosto tanto disso aqui… Eu cuido dos bêbados, pego preservativo para o povo. Sou uma pessoa boa!”

