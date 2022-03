Quem vai ganhar o BBB 22? Votação atualizada prevê o vencedor do ano

Resultado parcial da votação no UOL aponta quem vai ganhar o BBB 22. Final do programa será, ao vivo, no dia 26 de abril.

O elenco do Big Brother Brasil está a todo vapor na disputa por R$ 1,5 milhão e um carro 0 KM. Nesta semana, depois da eliminação de Jade Picon, 13 participantes seguem no programa, mas só um deles sairá com o premio em mãos: quem vai ganhar o BBB 22? Veja o que diz a parcial do UOL sobre o futuro do programa.

Quem vai ganhar o BBB 22 – Scooby lidera enquete

Se depender dos internautas que votaram na enquete do UOL, Pedro Scooby é quem vai ganhar o BBB 22. O surfista foi indicado como o favorito com 44% dos votos na parcial consultada nesta terça-feira, 15 de março, e que contou com mais de 55 mil votos.

Scooby está no paredão desta semana porque foi indicado por Lucas – o líder da vez. Para Lucas, Pedro Scooby não se compromete com o BBB 22 e faz parecer que tanto faz estar ou não na competição por R$ 1,5 milhão. Scooby, por sua vez, ficou chateado e acha que Lucas foi traidor ao atacar sua personalidade para dar o voto de líder.

Arthur Aguiar está na segunda posição do favoritismo nesta semana. O ator foi indicado como quem ganha o BBB 22 com 43,82% dos votos. A diferença entre Scooby e Arthur na parcial é de menos de 1% dos votos.

Paulo André aparece na sequencia com 2,26% dos votos e é seguido por Linn da Quebrada, que tem 2,25%. Eslovênia ocupa a quinta posição do ranking de favoritismo com 1,42% dos votos e Natália fecha o top 6 com 1,17%.

Todos os demais participantes registraram menos de 1% dos votos na lista do favoritismo da edição.

Quem é o mais odiado do Big Brother Brasil?

Publicada depois da eliminação de Jade Picon, que deixou o Big Brother Brasil com a terceira maior rejeição da temporada, a enquete BBB 22 do maior odiado da edição acumula mais de 9 mil votos na tarde desta terça-feira, 15 de março. O nome mais votado, com 27,16% dos votos, é Laís Caldas.

A participante era um dos nomes mais próximos de Jade e tem vivido dias de guerra com Arthur – um dos favoritos da edição. Os participantes protagonizaram momentos de tensão na casa mais vigiada do país e, no último Jogo da Discórdia, viveram um dos momentos mais tensos da dinâmica. Veja como foi o Jogo da Discórdia BBB 22.

O segundo participante mais odiado e que não vai ganhar o BBB 22, de acordo com a enquete, é Eliezer: o participante recebeu 14,01% dos votos.

Embora seja indicado como o favorito, Arthur também aparece na lista dos odiados da edição e está na terceira posição com 13,24% dos votos. Ele é seguido por Vinícius, que tem 10,48%, e Pedro Scooby. O surfista que lidera a lista dos amados completa o top 5 dos mais odiados da enquete do UOL com 10,10% dos votos.

Final do BBB 22

O maior reality do país já tem data para terminar: 26 de abril de 2022. O programa terá 100 dias de duração e, ao final, o participante mais votado será premiado com a quantia de R$ 1,5 milhão e um carro 0 KM. A final com o anúncio de quem vai ganhar o BBB 22 será decidida por meio de uma votação oficial feita no GShow, portal de entretenimento da Rede Globo.

Além do primeiro colocado, o segundo e terceiro participante do BBB 22 também serão premiados. O vice campeão deixará o confinamento com R$ 150 mil e o terceiro lugar ganha R$ 50 mil.

Até o anúncio de quem vai ganhar o BBB 22, o BBB 22 será transmitido diariamente no canal aberto da Rede Globo e no Globoplay, o serviço de streaming da emissora. Para ver na TV, basta sintonizar na TV Globo. Na internet, é preciso de uma assinatura do streaming da Globo, que conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês.

Na internet, com um login no Globoplay, é possível assistir ao reality de duas maneiras: o mesmo sinal da TV aberta e também o sinal das câmeras do Pay-per-view. O canal aberto é transmitido na aba “Agora na TV” e as câmeras Pay-per-view podem ser vistas em “Acompanhe a Casa”.

