Parcial da enquete BBB 22: quem vai sair no paredão falso amanhã (5/4)

Arthur Aguiar, Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer competem no paredão falso da vigésima segunda temporada do Big Brother Brasil. Os brothers ainda não sabem, mas o vencedor da berlinda será levado a um quarto secreto e poderá incomodar a casa enquanto está fora. Quem vai sair neste paredão de mentira? A parcial da enquete BBB 22 já indica um nome.

Enquete BBB 22 – Vote em quem deve ir para o quarto secreto

Como está a parcial da enquete BBB 22?

No resultado parcial do UOL, a enquete BBB 22 aponta que Arthur Aguiar deve ser coroado como o campeão da dinâmica. O brother tem 70,20% dos mais de 69 mil votos computados até agora – Consulta realizada na faixa das 09h00 desta segunda-feira (4).

Em segundo na parcial sobre quem deve ir para o quarto secreto vem Lina, a cantora tem 16,10% dos votos, uma diferença de 54,1% para o percentual de Arthur. Na terceira posição está Gustavo, com 11,47% dos votos. Em último aparece Eliezer, com apenas 2,23%.

Para comparar, também consultamos a parcial da enquete BBB 22 do DCI e o Diário do Nordeste, em ambas as votações Arthur é o primeiro colocado.

No DCI, a liderança do brother é de 79,88% de um total de mais de 165 mil votos contabilizados. Gustavo vem em segundo com 12,49% e Lina fecha o top 3 com 6,05%. Na lanterna está Eliezer com apenas 1,57%.

No Diário do Nordeste, que tem quase 13 mil votos somados até agora, Arthur possui 80,6% do favoritismo para vencer o paredão falso.

Linn da Quebrada vem em segundo nesta parcial da enquete BBB 22, com 8,3%, e Gustavo aparece em terceiro com 7,9%. Em último está novamente Eliezer, com 3,1%.

Como votar

A parcial da enquete BBB 22 UOL, como a do DCI e Diário do Nordeste, não afetam o andamento do jogo, é necessário votar no site oficial do reality show, o Gshow. Vá na página do programa, encontre a enquete oficial e clique no participante que quer ver no quarto secreto.

Em seguida, confirme seu voto com o botão ‘sou humano’ da verificação de robôs e pronto. É necessário ter um cadastro no site antes de começar a votar.

Quando o brother vai para o quarto secreto?

O brother que vencer o paredão falso, que até agora é indicado pela parcial da enquete BBB 22 como Arthur Aguiar, vai ao quarto secreto a partir de terça-feira (5). Durante o programa ao vivo será informado por Tadeu Schmidt quem é o eliminado da semana e em seguida, o participante vai descobrir que na verdade não deixará a casa. O brother ou sister então será levado ao quarto secreto.

Caso o programa de terça-feira, que começa às 22h35 segundo a programação da Globo, atrase, é possível que o participante só apareça no quarto secreto já na madrugada de quarta-feira (6).

Quantas vezes o BBB teve paredão falso

O reality show já realizou alguns paredões falsos antes da berlinda do BBB 22, o primeiro deles foi no Big Brother 13, em que Anamara foi escolhido pelo público para ir a um quarto separado em que podia assistir ao confinamento.

Depois, a dinâmica voltou a acontecer no BBB 16. Uma das berlindas falsas mais famosas do programa, Ana Paula foi a vencedora da disputa e também ficou assistindo os adversários em um quarto secreto.

Em 2018, o paredão falso foi de Gleici. Vencedora da temporada, a acreana foi escolhida pelo público em um paredão contra Paula e Mahmoud. No BBB seguinte, Gabriela foi escolhida pelo público no paredão falso. Ela não foi para um quarto secreto, seu prêmio foi imunidade e Gabriela ficou apenas minutos fora da casa.

A dinâmica voltou a acontecer em 2021, Carla Diaz foi a vencedora do paredão falso e ficou alguns dias em um quarto secreto. Ela pôde assistir alguns trechos das câmeras casa e ainda ganhou o direito de vetar o imunizado do anjo, poder que não usou.

Relembre:

