Parcial da enquete BBB 22 UOL atualizada mostra quem será o último eliminado

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer estão no último paredão da temporada e apenas dois deles avançará para a final. O mais votado pelo público deixa casa no domingo, 23, e termina a competição em 4º lugar. A primeira parcial da enquete BBB 22 UOL atualizada já mostra quem vai ficar de fora do último dia do reality.

Parcial da enquete BBB 22 UOL

Em consulta à Parcial da enquete BBB 22 UOL atualizada, às 00h00 desse sábado (23), Eliezer somava 39,60% dos votos para sair da casa.

Arthur aparecia logo atrás com 32% dos votos para ser eliminado. Para 28,40% do público do portal, Douglas é quem deve deixar o jogo.

Já a enquete do DCI mostrava um cenário de eliminação para Douglas; a rejeição do ator pelo público do portal é de 47,85%.

Eliezer tinha 43,19% dos votos, enquanto Arthur somava apenas 8,96%.

A enquete do UOL e a do DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que ocorre semente no Gshow. O resultado será anunciado durante o programa ao vivo de terça-feira.

Como o paredão foi formado?

Desta vez, não houve votação. O paredão da semana foi formado através da última prova da temporada, que foi de resistência. Paulo André venceu a disputa depois de 19 horas de prova e garantiu a primeira vaga na final.

DG foi o primeiro a deixar a disputa. Depois de mais de 10 horas de competição, o ator deixou cair uma luva do porta-malas do carro, enquanto cumpria a tarefa da estação ‘carga’, e foi eliminado da prova.

Após 15 horas de prova, foi a vez de Eliezer deixar a competição. O designer inverteu a ordem das bolsas, colocando a raquete de tênis no lugar da bolsa de natação, e foi eliminado.

Arthur Aguiar e Paulo André seguiram fortes na competição até 19h1o. O ator esqueceu de bater o botão ao retornar para a base e foi desclassificado, tornando P.A o campeão. O marido de Maíra Cardi ficou extremamente abalado e chorou.

Agora, o público escolhe quem merece ir para a final e quem terminará o programa na 4ª posição.

Como votar para eliminar no Gshow

A votação para eliminar Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Eliezer já está aberta e segue até domingo. Depois da última eliminação, o público poderá escolher quem merece o título de vencedor da temporada.

Para votar para eliminar, primeiro é necessário acessar a página do BBB no Gshow (https://gshow.globo.com/realities/bbb/). Logo no início da tela, a votação já irá aparecer.

Em seguida, clique em ‘Paredão BBB 22. Vote para eliminar’. Os nomes e as fotos dos três emparedados vão aparecer, basta clicar em quem deve deixar o programa.

O sistema pede um cadastro para prosseguir com o voto. Quem já tiver uma conta no portal Globo, bata colocar os dados do login. Quem nunca participou de nenhuma votação precisa dar algumas informações como nome, data de nascimento, e-mail e criar uma senha.

Depois é só fazer a validação de segurança e confirmar o voto. Não há limite de votação e o público pode participar quantas vezes quiser.

Quando vai ser a final do BBB 22? A final do BBB 22 acontece no dia 26 de abril, terça-feira, às 22h30, horário de Brasília. O evento será transmitido no canal aberto da Globo e também pela plataforma de streaming Globoplay.

O último episódio contará com shows de Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão, Paulo Ricardo, Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria.

Como de costume, a votação para escolher o vencedor acontecerá no Gshow e ficará aberta entre domingo e terça-feira. O programa deve montar uma estrutura dentro da casa para receber os convidados e o apresentador Tadeu Schmidt, que anunciará o grande campeão no final do programa ao vivo.

