Parcial da enquete BBB 22 UOL: quem sai entre Eslô, Douglas e PA

Próxima eliminação do BBB 22 será no domingo

O trio formado por Douglas Eslovênia e Paulo André está no 11º paredão do Big Brother Brasil e um deles deve dar adeus ao reality show no domingo, 3. O atleta e a pernambucana foram escolhidos pelo líder Gustavo, enquanto o ator foi o mais votado da casa. A parcial da enquete BBB 22 do UOL já mostra quem deve ser eliminado no domingo.

Parcial da enquete BBB 22 UOL – quem sai

Quem sai deve ser a Eslovênia, de acordo com a parcial da Enquete BBB 22 UOL. Em consulta realizada às meia-noite deste sábado (2), a pernambucana estava na liderança com 80,54% dos votos. Esse é o primeiro paredão da jovem, que se depender da opinião do público do UOL, será eliminada em seguida de Lucas, com quem teve um relacionamento no reality.

Douglas está em mais um paredão e apesar de ser opção frequente dentro da casa, do lado de fora o ator tem mostrado torcida. Na primeira parcial da enquete ele aparece com apenas 15,53%.

Paulo André mostra vantagem ao somar 3,93% dos votos do público do portal.

A enquete do UOL é utilizada apenas para pesquisa da opinião do público e não possui influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado no domingo.

Como foi formado o paredão?

O paredão foi formado na noite desta sexta-feira e pegou os brothers de surpresa, que ainda não esperavam que o programa já começasse a acelerar o ritmo.

A dinâmica começou com o anúncio que o anjo dessa semana era autoimune. Jessilane vibrou com a notícia e ficou imune à berlinda.

Em seguida, Gustavo teve que indicar um dos dois brothers que cumprem o castigo do monstro para o paredão. Entre Arthur Aguiar e Paulo André, ele optou pelo ator. Os dois já trocaram muitas farpas durante o jogo da discórdia, apesar de terem se aproximado nos últimos dias após a vitória de P.A. e Scooby no último paredão.

O líder também teve direito a mais uma indicação. Ele escolheu Eslovênia, como já havia decidido antes. Desde que chegou no BBB 22, Gustavo quer cumprir a missão de colocar na berlinda todos os brothers que ainda não enfrentaram o julgamento do público – a essa altura do jogo, só havia sobrado a ex-Miss Pernambuco.

Depois, os brothers votaram no confessionário. XX levou XX votos e completou o paredão triplo. Não houve prova bate-volta.

Vai ter outro paredão no domingo?

Depois que a 11ª eliminação for anunciada no domingo, ainda haverá uma nova prova do líder e formação de paredão no mesmo dia. A dinâmica da berlinda será explicada durante o programa pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Como é de costume na reta final do BBB, não haverá disputa pelo anjo. Ainda não se sabe se haverá ou não prova bate-volta.

A tendência nas próximas semanas é que o reality show mantenha o ritmo acelerado para conseguir eliminar sete brothers até o dia 26 de abril, data da final do programa. As dinâmicas são explicadas no dia em que é realizada a prova do líder.

Dinâmica da semana BBB 22

Sexta-feira (01/04): prova do anjo + formação de paredão triplo

– anjo autoimune.

– líder manda pro paredão um dos dois castigados do monstro.

– líder indica mais uma pessoa à sua escolha, exceto Jessilane, que está imunizada.

– votação da casa.

Domingo (03/04): eliminação, prova do líder e formação de um novo paredão

No domingo, o BBB 22 vai ao ar às 23h10, horário de Brasília, logo após a exibição do Fantástico. O reality show também pode ser assistido no Globoplay.

