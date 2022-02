Parcial da enquete BBB 22 UOL: resultado de quem sai hoje (22/2)

Quem será eliminado do maior reality da TV brasileira? Veja o que diz a parcial da enquete do BBB 22 sobre o paredão da semana.

Brunna, Gustavo e Paulo André estão no paredão e um deles, aquele que for mais votado pelo público, será eliminado do Big Brother Brasul hoje, terça-feira, 22 de fevereiro. Veja o que diz o resultado parcial da enquete BBB 22 UOL sobre a votação desta semana e quem deve dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Parcial enquete BBB 22 UOL

Na Parcial enquete BBB 22 UOL, Brunna será eliminada hoje. Por lá, a dançarina recebeu 66,75% dos votos e é a dona da maior rejeição. Gustavo aparece com 27,19% e Paulo André, que também está no paredão, recebeu 6,06% dos votos.

De acordo com a média da parcial da enquete BBB 22 desta semana, que considera a votação dos principais portais da internet, Brunna Gonçalves será a eliminada do reality. Ela foi indicada como a eliminada com 76,37% dos votos, segundo dados consultado às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira, 22 de fevereiro.

Na votação do DCI, Brunna aparece no topo da lista com 73,80% dos votos e é derrotada por Gustavo, que recebeu 21,84% dos votos, e Paulo André, com 4,36% dos votos.

Veículos como G1, Folha e EmOff também confirmam a eliminação de Brunna.

Quem está no paredão?

O paredão desta semana, que definirá o próximo eliminado do BBB 22, foi formado com muita emoção e contou, inclusive, com uma consequência do Big Fone, que foi atendido por Bruna Gonçalves. Veja como os participantes foram parar no paredão:

Brunna Gonçalves: a participante fez sua estreia no paredão ao virar alvo de Lucas Bissoli, que é o líder da semana. O participante votou na dançarina e esposa de Ludmilla justificando que a sister é uma ameaça para ele no jogo e vive em uma posição muito confortável no programa.

Gustavo: o participante que entrou para o BBB 22 depois da Casa de Vidro foi para o paredão depois que Brunna atendeu o Big Fone. A participante teve que mandar um concorrente para o paredão e optou por condenar Gustavo.

Paulo André: atleta acabou no paredão depois da votação entre grupos da casa. Ele disputou a prova Bate e Volta, mas perdeu e garantiu vaga na berlinda.

Além dos emparedados presentes na enquete do BBB 22, Eliezer e Jessilane também foram para o paredão, mas ambos escaparam da berlinda na prova Bate e Volta que foi transmitida ao vivo na segunda-feira, 20 de fevereiro.

Votação GShow

Apesar da parcial da enquete BBB 22 do DCI apontar o nome da eliminada, a porcentagem não é oficia. Os votos contabilizados pela Rede Globo são exclusivamente aqueles feitos no GShow, o portal de entretenimento da emissora.

Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento nesta semana, sendo o quinto eliminado do reality.

